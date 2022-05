Régimen de Nicaragua implementa política de exterminio a presos políticos denuncia UNAB

10:25 a.m.

La Unidad Nacional Azul y Blanco a través de una conferencia virtual expresaron su respaldo a las demandas de los familiares de las personas presas políticas, tras la visita que realizaron a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Nuevo Chipote”, donde sus parientes se encuentran recluidos en celdas de tortura, injusta y arbitrariamente.

“Denunciamos las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a las que son sometidas las personas presas políticas. El régimen Ortega Murillo pone en peligro sus vidas y es urgente que sean liberados a lo inmediato para evitar otra muerte como sucedió en el caso del General en retiro Hugo Torres Jiménez, el pasado 11 de febrero de 2022. Su muerte aún sigue impune y no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió. Mientras el régimen no libere a las personas presas políticas, es imperativo que se cumplan las Reglas Mandela y lo establecido en la Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena” expresa el comunicado de la Unidad Nacional.

Asimismo, la UNAB exigió que las personas adultas mayores sean enviadas a sus viviendas, bajo el régimen de casa por cárcel. “Como Unidad Nacional estaremos abocándose a los organismos internacionales de derechos humanos a fin de que programen visitas a Nicaragua y constatar la situación de las personas presas políticas, incluyendo a las que se encuentran en arresto domiciliario. Estaremos informando de la actual situación en distintos foros internacionales y ante organismos americanos y europeos, así como durante la IX Cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio próximo, a fin de lograr una mayor presión de la comunidad democrática internacional sobre la dictadura” informaron

Por lo que hacen un llamado a las organizaciones empresariales a actuar con energía frente a la actual situación que padecen decenas de nicaragüenses en las cárceles de la dictadura, incluyendo tres de sus dirigentes gremiales. Así como también solicitan a las iglesias y en particular a la Iglesia Católica a interponer sus buenos oficios ante la dramática situación que viven las personas presas políticas.

Implementa política de exterminio

De acuerdo con Héctor Mairena del Consejo Político de la UNAB los centros penitenciarios, del país, así como también el Chipote llevan a cabo una conducta inhumana con el objetivo de “quebrar” física y mentalmente a los presos con presiones, acciones y medidas represivas dentro de la cárcel dirigido a matar a las personas presas políticas.

“Es una política de exterminio en eso hay que ser absolutamente claros y categóricos, lo que está haciendo la dictadura dentro de las cárceles es intentar matar de manera lenta a nuestras presas y nuestros presos… Recordemos que en este mes de mayo se cumplen tres años de que fue muerto en las instalaciones del sistema penitenciario Eddy Monte” agregó Mairena.

De igual manera María Laura Alvarado señaló que como Unidad Nacional están realizando acercamiento con diferentes organizaciones para generar mayores acciones alrededor de la liberación de las personas presas políticas.

“Hay que estar claros y conscientes ante el régimen y enemigo que nos estamos enfrentando y es por eso que como Unidad Nacional hemos emprendido acciones de acercamiento con distintas organizaciones y plataformas para tratar de unificar las acciones que podamos hacer alrededor de la liberación de las personas presas políticas y es en donde en conjunto se ha logrado que se enfaticen las acciones que se van a realizar en presionar para conseguir la liberación incondicional de todas las personas presas políticas pero mientras eso sucede también presionar para que las condiciones dentro de las cárceles puedan cambiar” añadió Alvarado.