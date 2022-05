Controversia en Washington sobre invitar o no a Nicaragua, Cuba y Venezuela a Cumbre de las Américas

“El régimen de Cuba, el régimen de Maduro, el régimen de Ortega no debería ser invitado”, expresó el senador republicano Rick Scott al ser consultado si deberían asistir a la Novena Cumbre de la Américas que tendrá lugar en Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario ninguno de estos tres representantes cree en los derechos humanos y tampoco deberían asistir, aseguró a la Voz de América.

En tanto, el congresista estadounidense Gregory Meek espera que la administración Biden escuche la petición de los países que piden incluir a la lista de invitados a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Necesitamos tener un diálogo y una conversación con Cuba y Venezuela”.

Mientras el presidente estadounidense Joe Biden se ha negado a invitar a Ortega, Díaz-Canel y Maduro, su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, defendió la participación de los tres dictadores y de no ser invitados tampoco él irá a la Cumbre de las Americas en solidaridad.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, porque no quiero que continúe la misma política en América”, dijo el mandatario a su regreso de Cuba.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a reporteros el martes sobre las declaraciones del presidente de México que “las invitaciones [a la Cumbre] no se han emitido”.

Por su parte, el exembajador ante la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) Arturo McFields se pronunció al respecto y expresó que no solo es el presidente mexicano quien ha demandado la presencia de las tres naciones.

“Al menos una decena de países del Caribe agrupados en CARICOM, así como Argentina y México están apoyando inclusión de dictaduras de Cuba, Nicaragua, y Venezuela en Cumbre de las Américas. Olvidando asesinatos, tortura, cárcel y exilio de miles”, escribió el exdiplomático.

Del 6 al 10 de junio se realizará la próxima Cumbre de Las Américas cuyo propósito es reunir a los jefes de estado del continente. La primera se realizó en el año de 1994.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha adelantado que su principal objetivo en la Cumbre de las Américas es "trazar un nuevo enfoque regional para mejorar la forma" en que se gestiona "de manera conjunta la migración en la región para la próxima década", según un comunicado reciente de la Casa Blanca.