Jorge Ramos: "los matones no deben ir a la fiesta" dice sobre asistencia de dictaduras en Cumbre de las Américas

El periodista Jorge Ramos reaccionó a través de un video compartido en redes sociales al tema de la participación o no de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de la Américas manifestado que los matones no deberían ir a la fiesta, al mismo tiempo destacó que México no debería de seguir ejemplos de brutales dictaduras que en mantienen a varios presos políticos en las diferentes cárceles de estos países por expresar sus opiniones contrarias a los gobiernos.

“México de ninguna manera puede aliarse, defender o seguir el ejemplo de brutales dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela no es lo que lo diga yo, es lo que dicen numerosos reportes sobre violaciones a los derechos humanos de amnistía internacional y de otras organizaciones" aseveró.

Abogó pot los presos políticos "mientras estamos hablando hay cientos y cientos de presos políticos en cárceles cubanas, venezolanas y nicaragüenses efectivamente los mexicanos no debemos tomar partido pero nuestro lado debe ser el de la democracia, la justicia, la libertad y el respeto a los derechos humanos y señor presidente seguimos sin estar de acuerdo, creo que los matones no deberían ir a la fiesta” expresó Ramos.

Existe una controversia con relación a que si deben o no participar en la Cumbre de las Américas los gobiernos catalogados como dictaduras por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador condicionó su asistencia en la cumbre, tras su regreso de Cuba y manifestó que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, porque no quiero que continúe la misma política en América”, dijo el mandatario.