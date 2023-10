Sergio Ramírez dedica Doctorado Honoris Causa a prisioneros políticos de Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado dedicó su Doctorado Honoris Causa entregado por la Universidad Nacional de Costa Rica a todos los presos y presas políticas de Nicaragua y pidió a los costarricense no olvidarse de ellos. Este reconocimiento fue entregado por su trayectoria y en gratitud a sus valiosos aportes al desarrollo social, a la cultura y a la literatura centroamericana”.

“Al recibir este Doctorado Honoris Causa que me entrega la Universidad Nacional de Costa Rica, que recibió con tanta honra quiero dedicarlo a los prisioneros políticos que de manera injusta y cruel sufren en las cárceles de la dictadura en Nicaragua, pido a todos ustedes los costarricenses no olvidarlos y acompañar la lucha silenciosa que libran por una Nicaragua libre, digna y democrática no olvidar que representan la causa de la libertad tan querida en este país” dijo Ramírez al iniciar su discurso.

Durante su discurso, el escritor recordó que fue parte de la fundación de esta casa de estudio en 1973. Ramírez resaltó las huellas que los libros y las historias contadas han dejado en su vida la importancia que ha tenido en su aprendizaje el uso de la imaginación y de la razón, además recordó su paso por Costa Rica y narró varias de las situaciones que vivió en este país.

El 1 de diciembre de 2021 la Universidad Nacional de Costa Rica anunció dicho reconocimiento para el escritor nicaragüense, el Consejo Universitario indicó que Ramírez cuenta con una gran variedad de obras literarias, entre las que se cuentan novelas, cuentos, ensayos, antologías, entre otros. Sus publicaciones han sido traducidas a dieciocho idiomas, como el ruso, el hebreo o el alemán.

“La calidad literaria de sus escritos es un ejemplo de la posibilidad de revolucionar las estructuras del lenguaje y continuar con sus utopías: la justicia, la solidaridad, la equidad, considerados auténticos asideros de su vida”, agregó CU.

Ciudadano de honor

En septiembre, los expresidentes costarricenses Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís, enviaron una carta al Congreso en la que solicitan "que honre la lucha por la libertad y declare a Sergio Ramírez como ciudadano de honor de Costa Rica y como titular de la nacionalidad costarricense".

"Recientemente esa dictadura la emprendió contra uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos, Sergio Ramírez, quien hoy es víctima de amenazas, acusaciones acompañadas de órdenes de captura y persecución, lo cual le imposibilitaba regresar a su patria", indica la carta.