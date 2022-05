APRE exige la publicación del calendario de los comicios municipales en Nicaragua

9:09 a.m.

(EFE).- El partido Alianza por la República (APRE) reclamó este miércoles la publicación del calendario de las elecciones municipales de Nicaragua, previstas para el 6 de noviembre próximo, y que hasta ahora no ha sido divulgado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo.



"No nos preocupa que el CSE todavía no haya convocado a elecciones (municipales), lo que sí nos preocupa es el calendario electoral, porque allí es donde están los tiempos, los términos para cada una de las actividades que tiene que llevar el partido durante el proceso de las elecciones municipales, que son muchos", dijo el presidente de APRE, Carlos Canales, en rueda de prensa.

APRE, de perfil opositor, aunque también considerado colaborador del Gobierno por otros grupos disidentes, obtuvo un 1,78 % de los votos en las elecciones generales de noviembre pasado.



Según Canales, si bien el CSE no está obligado a convocar a elecciones en una fecha específica, en otros tiempos la convocatoria se hacía con un año de anticipación o seis meses, tras lo cual era emitido el calendario electoral, lo que otorgaba a los partidos políticos un margen de tiempo para prepararse.



El dirigente político indicó que el calendario electoral es importante porque es sobre esa base que se establecen los Centros Electorales Municipales y Departamentales.



También, agregó, con base en el calendario electoral los partidos eligen a sus candidatos, forman alianzas y hacen campaña.



Por su lado, el coordinador nacional y excandidato presidencial de APRE, Gerson Gutiérrez Gasparín, recordó que, entre alcaldes, vicealcaldes y concejales, son más de 6.000 candidatos los que debe seleccionar cada partido, ahora en menos de seis meses.



A inicios de mayo la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó unas reformas a la Ley Electoral que redujeron el tiempo de campaña, de 75 a 30 días para las elecciones generales (presidenciales y legislativas), y de 20 días para las municipales o regionales.



También se incrementó el número de electores por cada Junta Receptora de Votos de 400 a 600, lo que reducirá en 33 segundos el tiempo para marcar la boleta (1.06 minutos), así como el establecimiento del silencio electoral el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y 72 horas antes de las votaciones.



"Esperamos que sea la primera semana de junio, según los tiempos, para hacer las preselecciones internas" de candidatos, comentó el encargado de Asuntos Políticos de APRE, Armando García.

Actualmente 135 municipios de Nicaragua, de un total de 153, están gobernados por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que además controla todos los poderes del Estado.



El 6 de noviembre próximo al menos 4,4 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías.