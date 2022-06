Chaves: devolver democracia a Nicaragua debe ser esfuerzo multilateral

Al ser abordado sobre las relaciones con Nicaragua, Rodrigo Chaves detalló que no aislará a nadie y que su gobierno será democrático y respetuoso de las leyes y tratados.

El presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica dijo durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos que la situación sociopolítica, económica y migratoria que atraviesa Nicaragua debe de ser abordada por todos los gobiernos de la región para ayudar a recuperar la democracia.

Durante su intervención, Chaves explicó como abordar las relaciones ante un régimen totalitario como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“A mí no me toca tratar a los dictadores. a mí me toca asegurar que el pueblo de Costa Rica tenga bienestar, seguridad, prosperidad y trabajo, y creo que el resto del sistema de las Américas debe decidir colectivamente cuál es la mejor manera de ayudar a los nicaragüenses para que adquieran democracia, pero Costa Rica no va a tratar aun dictador o a un vecino, sino que ese tiene que ser un esfuerzo multilateral”, dijo el presidente Rodrigo Chaves.

El mandatario costarricense asumió la presidencia de ese país el pasado 8. El dictador Daniel Ortega no fue invitado a la toma de posesión presidencial.

“No vamos a aislar a Nicaragua”

Al ser abordado sobre las relaciones con Nicaragua, Rodrigo Chaves detalló que no aislará a nadie y que su gobierno será democrático y respetuoso de las leyes y tratados.

“Costa Rica y Nicaragua tienen una conexión geográfica, histórica, en la que no vamos a aislar a nadie, simplemente hemos manifestado nuestro deseo de que el pueblo nicaragüense experimente lo que gracias a Dios podemos experimentar nosotros: democracia, oportunidades, bienestar, seguridad”, finalizó el mandatario.

Recientemente, el presidente de Costa Rica dijo que no va a enviar embajador a Nicaragua y que en la sede diplomática en Managua estará un encargado de negocios.