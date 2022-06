Laura Chinchilla: Costa Rica no está obligada a entregar la secretaría del SICA a Nicaragua

Daniel Ortega propuso a Werner Vargas Torres para ocupar el cargo de secretario general del SICA que ha estado vacante por un año

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, espera que el presidente Rodrigo Chaves rechace al candidato de Daniel Ortega para ocupar la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Este fin de semana, ocho ex presidentes costarricenses enviaron una carta a Chaves para que revoque el respaldo de dicha candidatura.

La ex mandataria explicó que en el año 2017 el gobierno del ex presidente Luis Guillermo Solís acogió una resolución que propone el principio de la rotación de la Secretaría General del SICA. Sin embargo, dicha resolución no está en el convenio constitutivo del SICA por lo cual Costa Rica no está obligada a someterse.

“El gobierno de Carlos Alvarado se sostuvo con buen tino en no conceder ese nombramiento y nos parece que hay que seguirlo sosteniendo porque por encima de esa resolución del 2017 está el tratado que básicamente enfatiza en el respeto a los principios que tiene que ver con democracia, derechos humanos, etcétera”.

Insistió que “evidentemente Nicaragua está incumpliendo todo eso por lo cual no hay razones desde el punto de vista, estrictamente digamos de los instrumentos regionales, no hay justificación alguna para que Costa Rica se sienta obligada con entregarle esa Secretaría a Nicaragua”, explicó en el programa “Hablando Claro” con la periodista Vilma Ibarra de radio Columbia.

La exmandataria costarricense ha sido una voz fuerte que aboga por más presiones de la comunidad internacional hacia Daniel Ortega.

“Nicaragua es un tema que nos tiene que interesar a todos ¿qué es lo que pasa con Nicaragua? ¿Hacia dónde se enrumba Nicaragua? ¿Cómo repercute lo que pasa en Nicaragua en nuestros propios intereses nacionales?, de ahí que esta no sea una decisión menor” recordó Chinchilla.

Cuestionó “¿a quién vamos a entregar la secretaría del principal organismo de la Integración Centroamericana? y de ahí que se haya justificado nuestra posición”.

Decisión en manos de Chaves

Laura Chinchilla dijo que apoyar la propuesta de Ortega sería enviar un mensaje de indiferencia a las violaciones de derechos humanos que comete el régimen contra los ciudadanos, por lo cual los expresidentes coincidieron que era necesario pronunciarse al respecto.

“Sin duda, la decisión final queda en manos de la reunión de presidentes (...) los presidentes son los que al final toman la decisión, una ventaja adicional, es qué eso tiene que ser por consenso, basta con que haya un país que oponga para que no pase, Costa Rica está en una excelente posición para decir aquí hay un razonamiento (...) en este tema si hiciéramos una encuesta nacional, mayoritariamente los costarricenses van a estar de acuerdo de que Costa Rica no tiene porqué concederle graciosamente ningún beneficio a Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega en este momento”, dijo la ex mandataria.

La ex presidenta espera que Chaves tome en cuenta las reflexiones que hicieron los ex mandatarios sobre el tema “dado que la decisión no se puede adoptar si no es por consenso, usted tiene aquí la oportunidad de evitar que esto acontezca así que confiamos en que pueda suceder”

Respecto a lo que ocurre en los países del istmo, Chinchilla señaló que existe una diferencia “abismal” entre Costa Rica y los países centroamericanos en el respeto de la democracia, estado de derecho y derechos humanos.

“En este momento hay grandes controversias desde Guatemala en dónde ha habido un arrinconamiento y hasta expulsión, y persecución de jueces y fiscales que venían analizando casos importantes de corrupción (...) Honduras veamos esa escena tan fuerte un presidente saliendo de la silla presidencial y prácticamente arrestado, esposado y llevado a la silla de unos fiscales allá en New York en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico (...) aquí hay una autoridad moral hay obligación (...) no está mandando los mensajes que debería mandar Costa Rica debe parecer como esa potencia moral” dijo.

La semana pasada, el canciller André Tinoco informó que Costa Rica se unió al consenso de los demás países para respaldar la candidatura de Werner Vargas Torres para el cargo de la secretaría general del SICA que está vacante desde hace un año.

Vargas Torres es un exdirector ejecutivo de la Secretaría General del SICA, quien fungió durante la presidencia del guatemalteco Vinicio Cerezo en el organismo (2014-2020).

Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica desde el 2018 cuando estallaron protestas populares contra Daniel Ortega, dejando un saldo mínimo de 355 muertos, de acuerdo a números de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684.