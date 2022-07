Sandinistas juramentados en alcaldías despojadas a CxL, consolidan "partido único"

El exdiputado Eliseo Núñez, expresó que la toma de la alcaldía opositora refleja, una vez más, que Daniel Ortega lleva a Nicaragua rumbo a un partido único

El Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua, juramentaron a Carmen Obando y Melvin Zelaya, como alcaldesa y vice alcalde en Santa María de Pantasma, Jinotega. Luego que la policía sandinista tomó arbitrariamente la municipalidad que estaba en manos del cancelado partido Ciudadanos por la Libertad, CxL.

En redes sociales circulan fotografías en la que aparece Brenda Rocha, sancionada presidenta del CSE, realizando el acto de juramentación de los funcionarios sandinistas.

Al respecto, el exdiputado y activista político, Eliseo Núñez, expresó que la toma de la alcaldía opositora refleja, una vez más, que Nicaragua se encuentra bajo una dictadura.

“Es una represalia por la entrevista que dio Óscar Gadea ahí están tomándose del artículo 131 de la Constitución cuando está básicamente no puede estar por encima de los que son los principios y fundamentos de la Constitución, que realmente, ahí se consigna que la ciudadanía tiene el derecho de elegir, escoger y ahí están todos los principios básicos en qué se basa el precepto constitucional (...) Definitivamente este esto es una dictadura ya en unos niveles y qué hace unos años eran insospechados hay un cierre total lo más parecido a Corea del Norte en América Latina”

Al mismo tiempo, Núñez aseguró que Ortega sepulta nuevamente la competencia de cara a las elecciones municipales “Ortega va por ese camino del partido único y está eliminando cualquier capacidad de competencia con esto, el mensaje es claro sobre las elecciones municipales, no hay ninguna oportunidad para nadie que no sea el Frente Sandinista”

De igual forma, Luciano Garcia de la organización Hagamos Democracia, dijo a 100%Noticias que el asalto a los gobiernos municipales significa que Ortega no quiere correr ningún riesgo, al mismo tiempo, intimida a las voces disidentes que quizás querían participar en las elecciones municipales.

“En Nicaragua no hay espacios para elecciones, partamos de ahí, todo el sistema está colapsado, está politizado y está totalmente en manos de un régimen totalmente (...) el asalto a esta municipalidad anti sandinista históricamente significa, no se metan a correr en ninguna de las opciones de los partidos zancudos, no quieren correr ningún riesgo de que existan voces disidentes en ciertos sectores donde saben que no tienen apoyo, entonces asaltan de una manera férrea infundiendo el miedo y el terror”, dijo García

Kitty Monterrey, Presidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad dijo que la destitución de los alcaldes electos bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad es un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal.

"Los alcaldes y concejales electos legítimamente en 2017 en la casilla de Ciudadanos por la Libertad no son funcionarios de un partido, son autoridades municipales electas por sus ciudadanos y así lo han demostrado durante su gestión. Hoy las banderas del partido de gobierno se han izadas en estas alcaldías en un acto más de irrespeto a la ciudadanía y a la institucionalidad" dijo Monterrey

La activista exiliada señaló que con estos actos el régimen está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral y ni siquiera de guardar las apariencias de legalidad en las próximas votaciones municipales.

"Restituir el respeto a la voluntad popular mediante elecciones libres sigue siendo fundamental para que Nicaragua salga de esta profunda crisis y los nicaragüenses no vamos a dejar de demandarlo".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.