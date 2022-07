Susana López: cuatro años de luto por asesinato de su hijo Gerald Vásquez

La madre de Gerald Vásquez luce muy agotada y aunque su rostro refleja tristeza y dolor tiene mucho valor y energías para seguir cargando su cruz hasta alcanzar una anhelada justicia

“Eran estudiantes, no eran delincuentes, Gerald Vásquez ¡Presente!”, gritó con mucho dolor Susana López durante el funeral de su hijo asesinado por paramilitares el 14 de julio del 2018, cuando atacaron la Iglesia Divina Misericordia durante el “plan limpieza” en la UNAN Managua.

Desde ese día esta Madre de Abril no ha tenido paz porque Daniel y Rosario le arrebataron una parte de su vida.

“Desde que me asesinaron a Gerald yo no he tenido ningún minuto de paz, a mis hijas les tuve que buscar estudios privados. Después que me asesinaron a mi hijo también me despidieron de mi trabajo, quise retomar la venta de mis frescos y dieron conmigo, no me dejan en paz”, dijo la madre del joven asesinado por la dictadura.

Lea Más: A tres años del asesinato de Gerald Vázquez y Francisco Flores los culpables siguen impunes

Susana asegura que lamentablemente no tiene ninguna estabilidad, ni emocionalmente, ni económicamente, porque la perdió desde el 2018, a tal punto que tuvo que exiliarse desde hace ocho meses en Costa Rica por las constantes amenazas y persecución de la dictadura.

“A veces me siento tan cansada, pero hay momentos que hago es respirar y sigo adelante, pero mi vida y la de todos nos cambió en su totalidad, porque en diciembre mis hijas me dicen: Mamá te extrañamos porque nunca nos habíamos separado. Fue una decisión tan dura porque yo no quería caer presa y yo solo le pedí al Señor que me abriera puertas para poder salir del país”, explica esta víctima de Ortega Murillo.

La madre de Gerald Vázquez luce muy agotada y aunque su rostro refleja tristeza y dolor, tiene mucho valor y energías para seguir “cargando su cruz” hasta alcanzar una anhelada justicia.

“Mis hijas ya están cansadas también y me dicen: Madre ¿Por qué no dejas esto? Y yo les digo: No lo dejo porque lo hago en memoria de Gerald y también por recuperar mis derechos dentro de Nicaragua, porque yo no los he perdido, aunque me tachen de terrorista o que digan que Estados Unidos nos mantiene, cuando sabemos de corazón que ha nosotros nadie nos mantiene, sino fuera por la ayudas económicas que hace SOS o personas alternas no podes vivir ¿Qué son 26 colones aquí? Aquí no es nada porque sólo se te van en el arroz y los frijoles”, expresa López.

Los golpes de la vida son constantes en Susana, y fuimos testigos de ello, cuando realizábamos esta entrevista, sonó el teléfono constantemente y era una mala noticia que su hija le comunicaba desde Nicaragua.

La mala noticia era que las autoridades de la Universidad Centroamericana le cancelaron la beca académica que su hija ostentaba en esta casa de estudios a la cual la dictadura la sacó del CNU y le arrebató el presupuesto asignado que tenía del 6% de los fondos constitucionales.

“Ya le faltaba poco, llevaba tercer año de Ingeniería Civil, ya le faltaban dos meses para terminar el cuatrimestre. Ella estudia ahí desde el 2018 por seguridad y a mi otra hija no le aprobaron su beca en la Unan Managua y ella entró con muy buenas notas”, expresó con pesar López después de recibir la llamada.

Para Susana el 18 de abril es una fecha que ha quedado marcada en la vida de cada nicaragüense porque nunca se esperaba que la dictadura comenzará asesinar a todo un pueblo y en especial a muchos jóvenes, es por eso que no se cansa de demandar justicia, reparación y no repetición.

Lea: Dan último adiós a Gerald Vásquez asesinado por paramilitares en UNAN-Managua

“Físicamente le he mostrado al gobierno que voy a seguir en pie de lucha exigiendo justicia por mi hijo y que su asesinato no quede en la impunidad”, concluye Susana.