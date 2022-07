Activistas coinciden con Monseñor Silvio Báez, llaman a no caer en ideas autoritarias

Dennis Castellón, conocido como Locuin, dijo a 100%Noticias que le mensaje del obispo Báez es un llamado a la reflexión de todos los activistas opositores

Este fin de semana Monseñor Silvio Báez advirtió que quienes pretenden hacer cambios en la sociedad, podrían actuar con totalitarismo, por lo cual los exhortó a escuchar la voz de Dios. Al respecto, algunos activistas consideran oportuno el mensaje porque algunos sectores de la oposición podrían convertirse en un “contrapeso” en el camino de quienes realmente buscan justicia y democracia.

El activista y abogado Yader Morazán dijo que algunas personas quieren imponer un pensamiento único, lo cual no contribuye a la lucha cívica por la justicia y democracia en el país.

“Hoy no tenemos ni los derechos más elementales que corresponden a la libertad y queremos resolver conflictos del pasado que no son propios a las necesidades urgentes en este momento. No existen grupos buenos ni malos hasta la misma iglesia hay gente buena y gente mala que todos sabemos qué es el único grupo que goza de la moralidad en el país”, expresó Morazán.

El activista expresó que Nicaragua ha sido víctima de la clase política que actúa en contra de los ciudadanos por acción y omisión “no podemos negar que se convierte en grandes atropellos, en la década de los 80 y 90 no se hizo nada ni por las víctimas ni por perseguir aquellas personas que tenían asuntos pendientes con la justicia y el día de hoy que tenemos condiciones más complicadas queremos resolver asuntos de décadas, en este momento lo que urge es la liberación de los nicaragüenses”.

De igual forma, Dennis Castellón, conocido como Locuin, dijo a 100%Noticias que le mensaje del obispo Báez es un llamado a la reflexión a todos los activistas opositores “nos sirve para enderezar un poco el camino, a lo mejor, aunque no sean nuestras intenciones muchas veces por error, por ignorancia, podemos caer en conseguir más protagonismo que conseguir resultados de cambio en esta lucha contra la dictadura”.

En este sentido, manifestó que no hay que tomar el mensaje como una ofensa sino como un elemento para reflexionar y corregir el camino “si estamos dispuestos a cambiar tenemos que también estar dispuesto a escuchar ese tipo de consejos y palabras que nos sirven para mejorar humildemente”

La activista Dora Arguello calificó el mensaje como conciliador y lleno de esperanza, aunque considera que los cambios deben comenzar por limpiar los corazones y mentes.

“Se deben primero limpiar los corazones y las mentes, porque no se puede edificar en escombros fracturados que solo le han traído al pueblo, dolor, luto y hacer que aquí nada malo ha pasado cuando en realidad, si hay heridas que el pueblo aún carga”, dijo a 100%Noticias

También dijo que el cambio inicia con uno mismo “si queremos cambiar lo autoritario, se comienza por limpiar el cuerpo y la mente con verdaderas acciones humanas empezando por nosotros mismos y es respetando el mensaje y la voluntad del soberano sobre lo que esperan ellos de los verdaderos opositores”.

Aida Carrión, activista y defensora de derechos humanos, considera que el verdadero cambio social inicia con purificar los corazones junto a la justicia transicional por todos los crímenes cometidos por el FSLN en las últimas décadas.

“No podemos culpar a las generaciones nacientes de todos los crímenes cometidos por el FSLN, esa generación que nació después de la supuesta revolución (...) Ellos se vengaron, mataron a mucha gente inocente, encarcelaron, exiliaron, expropiaron. Tomaron justicia con sus manos vengándose en nombre del pueblo”.

Agrega “Para hacer ese verdadero cambio social tenemos que saber a fondo la verdad de los hechos de ese entonces porque ha sido manipulada. Y para purificar nuestros corazones el pueblo debe tener una justicia transicional de todos los crímenes cometidos por el FSLN. El pueblo debe tener verdad, reparación y reconciliación para darle paso a una democracia”.

Marlon Caldera, miembro del Consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dijo que los líderes de oposición que en algún momento ostenten el poder en Nicaragua no deben perder de vista la libertad de ideas “nunca un líder o una lideresa debe olvidar que debe haber un respeto absoluto de la diversidad en Nicaragua para poder construir un país justo y democrático”.

Enrique Cuadra de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) señaló que la advertencia de Báez es a “no caer” en los errores del pasado y evitar caer en la tentación de “lavarse la cara” con las luchas sociales para imponer ideología fracasadas.

“Escuchamos a Dios a través de la iglesia y de sus pastores y en los momentos difíciles hemos hecho silencio para tener una comprensión clara de las cosas y no caer en las prácticas de quienes nos gobiernan, con humildad y transparencia reconocemos que se han cometido errores y sabemos que muchas de nuestras decisiones están lejos de ser perfectas, día a día trabajamos para que estás decisiones sean más humanas, humildes y sobre todo siempre tengan como centro el bienestar de todos los nicaragüenses”, manifestó Cuadra a 100%Noticias