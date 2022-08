Rosario Murillo amenaza con cárcel a Monseñor Álvarez, lo acusa de “crimen de lesa espiritualidad”

Rosario Murillo acusó a Monseñor Rolando Álvarez de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”

Rosario Murillo Zambrana, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua amenazó con cárcel a Monseñor Rolando Álvarez, quien permanece retenido dentro de la casa episcopal de la Diócesis de Matagalpa.

Desde la mañana del miércoles, un fuerte despliegue de agentes de la Sancionada Policía Sandinista, mantienen sitiada la curia de Matagalpa, impidiendo la salida de Monseñor Rolando Álvarez, quien ha respondido al ataque del régimen con ayuno y oración.

“Son días para tomar en cuenta que en esta patria bendita hay leyes también, no se puede, no se debe infringir las leyes y mucho menos cometer delitos, porque provocar, hacer ostentación de impunidad es un delito, sobre todo cuando lo que se provoca es discordia, desenfrenos, no estamos para eso”, dijo Murillo sin titubear.

Lea: Obispo Rolando Álvarez dispuesto resistir encierro policial junto a sacerdotes y laicos que lo acompañan

En su discurso de odio brindado al oficialista Canal 4, Rosario Murillo agregó que en Nicaragua “hay leyes. No se puede sembrar odio o discordia, al contrario, tenemos que trabajar en paz, con cariño, sin odio, sin maldades, sin amargura y sin veneno”, dijo en clara alusión a los llamados de Monseñor Rolando Álvarez, quien ha pedido a la feligresía orar por la paz.

“Pecados de lesa espiritualidad”

Aunque no mencionó nombres en específico, Murillo hizo referencia que las amenazas van dirigidas a Monseñor Rolando Álvarez, quien ha increpado a la Policía por el asedio y la persecución que realizan en su contra.

“Cuando se pierde el respeto a sí mismo, o el respeto a la otra persona, a la comunidad, a la familia, a símbolos que como hemos dicho son sagrados, símbolos sagrados de nuestra creencias también sagradas, cuando se pierde el respeto, están en una pérdida total de auto respeto y la persona se cosifica, se vuelve cosa y que se gana, al contrario, todo se pierde y lo que se gana es el rechazo a la persona que provoca y el rechazo creciente hacia lo que todo lo que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, como instituciones que merecen respeto”, sentenció la esotérica primera dama.

“Y generar descrédito a esas instituciones que merecen respeto, también es un delito, es pecado de lesa espiritualidad, así nos vemos”, amenazó Murillo, quien al parecer, desde ya ha tipificado el delito por el cual Monseñor Rolando Álvarez podría ser “encarcelado”.

Agregó que Nicaragua se prepara para vivir “la vida buena, sin bufonería, la vida que es lucha, vigor, que es amor, que es honor y no se deshonra la vida”, dijo.

En su intervención de mediodía, Murillo, quien ha mantenido un ataque frontal contra la Iglesia Católica, obispos y sacerdotes desde el año 2018, también llamó soberbio al purpurado.

Lea más: Policía impide salir a Monseñor Rolando Álvarez de la casa cural

“Lo que nos corresponde a los seres humanos en este plano es construir, no destruir y muchos menos destruirnos unos a otros o pretenderlo porque ese tiempo ya paso, o destruirse uno mismo en esos arranques de unas furias que solo la vanidad o la soberbia pueden explicar”, finalizó.

Censura medios católicos

El pasado 1 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, (TELCOR) emitió una notificación de cierre para seis radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, por estar “operando” supuestamente de “manera ilegal”.

El ente rector de las telecomunicaciones cerró Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes de Dalia, Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande, Radio Allens de San Dionisio, Radio Monte Carmelo de Río Blanco y Radio San José Matiguás.

“Queremos informar que el día de hoy primero de agosto del corriente año hemos recibido una carta de la señora Nahima Janet Díaz Flores, directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, comunicándonos el cierre de radio Hermanos argumentando que desde el 30 de enero del año 2003 no contamos con el título habilitante vigente” señala el comunicado de la Diócesis de Matagalpa.

También la Radio San José Matiguás fue cancelada “por más de 17 años hemos proclamado la buena noticia de Cristo Jesús” dicen en un comunicado.

En su comunicado la Diócesis anunció que continuarán “informando y denunciando cualquier situación que como esta siga violentando la libertad de expresión y religiosa en Nicaragua”.

Asimismo, los religiosos señalan que toda la documentación está a la disposición de TELCOR, y que esta misma fue presentada y entregada al exdirector de dicho ente en 2016 por el obispo Rolando Álvarez.

En el mes de mayo fueron censurados el Canal Católico de Nicaragua, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Tv Merced, propiedad de la Diócesis de Matagalpa y Tv San José, propiedad de la Diócesis de Estelí, en donde Álvarez es administrador apostólico.

Desde el año 2018, la dictadura se tomó por asaltó y cerró la redacción de Confidencial, el Canal de 100% Noticias y el año pasado asaltaron el Diario La Prensa y en junio de este año se tomaron Trinchera de la Noticia.