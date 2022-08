McFields: “Colombia responde de forma tardía" sobre su ausencia en OEA

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, manifestó que el gobierno de Gustavo Petro ha generado especulaciones sobre su ausencia en sesión de ese organismo

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), reaccionó este martes a la respuesta de Colombia sobre su ausencia en sesión de la OEA, donde se condenó la persecución religiosa, y se demandó la liberación de los presos políticos. Bogotá alegó que su ausencia fue por razones "humanitarias" sin dar detalles.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, lamentó que el gobierno de Gustavo Petro haya respondido de forma tardía del porqué se ausentó de la sesión de la Organización de Estados Americanos.

“La respuesta fue tardía, tuvieron que pasar 15 días para que dieran una respuesta sobre lo que pasó y del por qué no estuvieron en la sesión del pasado 12 de agosto en la OEA para que finalmente dieran un pronunciamiento escueto y ya hoy un comunicado como tal de parte de la cancillería colombiana”, explicó Arturo McFields durante el programa 100% ENTREVISTAS.

Lea: Colombia se ausentó de sesión de OEA sobre Nicaragua por razones humanitarias

El exdiplomático recordó que cuando no existe transparencia entre los gobiernos, se crean especulaciones que crean confusión entre la ciudadanía, principalmente cuando se tratan de temas de Derechos Humanos.

“Pasaron quince días de pura especulación y Gustavo Petro no quería decir por que fue o si fue que dio una orden al embajador de no asistir a la sesión del consejo permanente. Yo creo que el señor Petro se está alineando un poco más con el régimen que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador, que no le interesa el tema de derechos humanos y de persecución religiosa”, observó McFields.

Sin voluntad de dialogar

El ex representante de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA también manifestó que el régimen de Daniel Ortega no tiene ningún interés en dialogar. Sus declaraciones fueron brindadas en el momento en que Colombia afirma estar en una acción humanitaria para Nicaragua, tratando de ser mediador en un posible diálogo entre el régimen y la oposición nicaragüense.

“Lo que hemos visto, es que México quiso aparecer en un momento como el gran mediador de los problemas generados por la dictadura, luego fue Argentina. Lo que yo vi cuando estuve dentro de la dictadura es que no hay voluntad de dialogar”, señaló.

En cuanto a la liberación de los presos políticos, McFiels puntualizó que Ortega sigue encarcelando a más presos políticos.

“No hay voluntad de diálogo, Ortega en vez de liberar a los presos políticos están encarcelando a más personajes. Es lamentable que el gobierno de Colombia se preste al juego de la dictadura de Ortega”, reprochó Arturo McFields.

Razones estratégicas

El Gobierno de Colombia explicó este martes que su ausencia en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 12 de agosto donde se condenó al Gobierno de Nicaragua responde a razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas.

"La ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas", explicó el Gobierno en un comunicado firmado por el canciller, Álvaro Leyva.

Lea más: Resolución de OEA condena persecución a iglesia católica

Se trata de la primera vez que Leyva se manifiesta con el caso y lo hace de una forma intrincada y opaca sobre las razones de la ausencia de Colombia donde se iba a decidir si condenaba al Gobierno de Daniel Ortega por limitar de manera "arbitraria" a organizaciones religiosas y ordenar el cierre de ONG, una decisión que se aprobó con los votos de 27 países y 4 abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).