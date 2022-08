Victoria Cárdenas también exigió al régimen de Daniel Ortega a que muestren al resto de presos políticos

Victoria Cárdenas, esposa del ex aspirante a la presidencia y actual preso político Juan Sebastián Chamorro, quien fue exhibido en fotografías en medios oficialistas, explicó que, al ver a su esposo, su corazón se llenó de alegría al verlo “digno, fuerte y firme”.

Cárdenas, quien se encuentra exiliada por las amenazas del régimen de encarcelarla, dijo que por un momento, al ver las imágenes sintió tristeza, pero que al analizarlas, notó como su esposo se mantiene fuerte.

“Estas fotos al inicio me costó verlas, porque era demasiada la emoción que yo sentía, una vez que me tranquilicé las comencé a analizar y me llenaron de un gran orgullo al verlos a todos ellos. A mi esposo lo vi digno, fuerte espiritualmente, sereno de paso, con una mirada de ternura en donde se conectó conmigo”, relató Victoria Cárdenas a 100% Noticias.

“Mi corazón se ha llenado de alegría. Yo tenía 448 días de no ver una fotografía de Juan Sebastián. Tengo 448 días de no recibir una llamada ni poder llamarlo, de no recibir una carta ni de poder escribirle. Esto es totalmente inhumano”, continuó la esposa del preso político.

Victoria Cárdenas también relató que para ella y su hija “ha sido una tortura” el encarcelamiento de Chamorro, quien ha perdido peso drásticamente en las celdas del Chipote, lugar donde permanece encerrado a pesar de tener haber sido condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Exige mostrar al resto

La esposa de Juan Sebastián también aprovechó la oportunidad para exigir al régimen de Daniel Ortega que muestren al resto de presos políticos para constatar el estado de salud en el que se encuentran.

“Yo invito a que muestren al resto de presos políticos, aunque sea una foto, eso te llena de fortaleza, ver esa cara (Juan Sebastián Chamorro) me llena de fortaleza y emoción para seguir exigiendo todos los días la libertad incondicional de mi esposo porque todos son inocentes”, dijo en relación al resto de presos políticos que permanecen en las celdas del Chipote y de diferentes centros penitenciarios del país.

“Lo que queremos es que estas personas salgan de ahí antes de que tengan daños irreparables a su salud física y mental”, manifestó.

En cuanto al estado de salud de su esposo, Victoria Cárdenas relató que es difícil constatar si hay algún padecimiento que lo aqueja debido a que no se le han hecho exámenes médicos rutinarios.

“Hoy vimos esas fotos, pero no sabemos cómo se encuentran porque no hay médicos que los revisen, en más de un año mi esposo no ha sido revisado por un especialista y no le han realizado exámenes. Yo vi una foto que reconfortó mi corazón, pero no sé cómo está él”, continuó la esposa del reo de conciencia.

“El que los hayan mostrado no quita las violaciones a los derechos humanos y las condiciones inhumanas e indignas de nuestros familiares en esas cárceles, hasta que no sean libres vamos a dejar de exigir que respeten las leyes de Nicaragua”, puntualizó Victoria Cárdenas.

La esposa del preso político dijo que al ver las fotos de su esposo, se comprometió a “seguir luchando desde afuera” para lograr la liberación total de Juan Sebastián Chamorro, quien la dictadura mantiene como ficha de cambio ante un eventual diálogo con Estados Unidos para relajar las sanciones impuestas a la familia Ortega Murillo.