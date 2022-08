EEUU envía “ultimátum” a Daniel Ortega, quien exhibe a presos políticos

El analista político, Luciano García manifestó a 100%Noticias que efectivamente tienen información que la aplicación de la Ley Renacer se podría hacer efectiva en los próximos meses

Extraoficialmente 100% Noticias conoció que Estados Unidos envió un “ultimátum” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que liberen a todos los presos políticos de lo contrario aplicarán la Ley Renacer. Algunos analistas y defensores de derechos humanos consideran que la exhibición de los presos políticos podría responder a dicho ultimátum.

El analista político, Luciano García manifestó a 100%Noticias que efectivamente tienen información que la aplicación de la Ley Renacer se podría hacer efectiva en los próximos meses, en caso que Ortega se niegue a liberar a los prisioneros.

“No creo que sea una coincidencia, Estados Unidos puso ese ultimátum, Ortega presenta a los presos políticos como trofeos (...) EEUU tuvo que haber mandado algún mensaje que están a tiempo para que liberen a los presos y restablezcan los derechos y garantías en Nicaragua, a su vez que retomen el camino del diálogo, no lo veo nada descabellado y lo veo muy atinado que le mandaron ese mensaje”, manifestó.

García reiteró que los reos de conciencia son una “ficha” de canje para los Ortega-Murillo, por lo cual no descarta que ordenen a la Corte Suprema de Justicia revoque las sentencias dictadas arbitrariamente.

“Los presos políticos van a salir en la medida que el régimen de Daniel Ortega ordene a la Corte Suprema de Justicia, que son sus peones, para ver si salen y revocan. También recordemos que es muy común en Ortega hacer ese tipo de cosas para jugar con el sentimiento de la gente, es un Estado donde no hay un Estado derecho donde lo que hay es un par de delincuentes que tienen secuestrado todo un país y que tienen las leyes para extorsionar a los inocentes”, continuó.

Por otro lado, García observa que Ortega no es tan flexible a menos que le convenga “Yo no veo en este momento a Daniel Ortega en una posición flexible a menos que le convenga liberar a los presos para que no le apliquen las leyes económicas que si les afectarían, no solamente al pueblo Nicaragua sino a los propios funcionarios del régimen”.

Oportunidad para revocar sentencias

Asimismo, el defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, Gonzalo Carrión, señaló que la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de revocar las sentencias.

“Los jueces y magistrados tienen la competencia qué establece la Constitución y en particular la sala penal de la Corte Suprema Justicia tiene la oportunidad de acabar de una vez por todas, está pantomima y revocar las decisiones injustas, es decir las condenas. El daño ya no lo van a poder revertir definitivamente, pero hay una oportunidad”.

Al mismo tiempo, el defensor señaló que la exhibición de los presos políticos demuestra como los están maltratando en las cárceles porque sufren tortura la cual están pagando con la vida “esta presentación es para decir que están vivos, pero ¿cómo están física y mentalmente estas personas? los están matando y exigimos su libertad inmediata”.

También la activista Ana Quirós se mostró preocupada por las condiciones de tortura, acoso, violencia e imitación que sufren los prisioneros “hemos visto a nuestros colegas y a nuestras colegas en condiciones de salud difíciles, todas han perdido peso de forma importante y su semblante muestran el efecto de más de un año de sometimiento a estas torturas constantes. Sin embargo, los vemos con la cara en alto y firmes frente a esta nueva maniobra”.

También señala que esta táctica de Ortega Murillo es para enviar una señal de “generosidad” a la comunidad internacional, lo cual tampoco es suficiente.

“Es muy probable que el régimen esté queriendo dar una señal en su concepto de generosidad al mostrar a estas personas. Sin embargo, no es suficiente, quieren dar una manifestación de ser sensible a la presión internacional de mejorar el apresamiento de quienes están en la cárcel (…) esperamos que las señales sean reales y no sean contenido y sin efecto práctico, no es suficiente”, reiteró.