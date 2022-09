Senador Marco Rubio demanda aplicar Ley Renacer a Daniel Ortega, tras encuentro con exiliados en Miami

11:30 a.m.

Rubio dijo que el DR-Cafta es un tratado de libre comercio entre países democráticos, pero Nicaragua ya no es una democracia

El senador Marco Rubio demandó a la administración del presidente Joe Biden aplicar la Ley Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) para presionar al régimen de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos. También solicitaron una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores para crear presión en el congreso y que la administración priorice a Nicaragua.

En una conferencia de prensa Rubio señaló que la administración Biden tiene las herramientas jurídicas para presionar a Daniel Ortega. Sostiene que el DR-Cafta es un tratado de libre comercio entre países democráticos, pero Nicaragua ya no es una democracia.

“Ningún país donde encarcelan a los siete candidatos contrarios a la presidencia es democrático, es decir te enseña que no es una democracia. Segundo, no solamente se trata de sanciones económicas en contra de un país porque hasta cierto punto funcionan, pero eso no es lo que estamos hablando aquí”, manifestó Rubio, quien se reunió con la diáspora y exiliados nicaragüenses en Miami.

Rubio propone otras opciones para castigar al círculo de poder del régimen, como ir contra los funcionarios militares nicaragüenses que tienen inversiones en la Bolsa de Valores de EEUU.

“Aquí tenemos personas que son responsables de cometer delitos en contra del pueblo nicaragüense y que viven abiertamente en esta ciudad de Miami disfrutando de lo que se robaron y lo que se están robando (...) tenemos que discutir si tienen negocio porque es muy posible que tenga el negocio de parte de individuos de este régimen y que se estén lucrando en nuestra propia ciudad, en este Estado y en este país a eso también hay que caerle encima”, continuó.

Otra medida para presionar a Daniel Ortega es abrir las puertas federales de Estados Unidos para que las víctimas de la represión expongan sus casos y pedir justicia.

“Hay muchas opciones, como se ha hecho en el caso de Cuba, tenemos la Corte Federal de Estados Unidos para presionar, pero encima de todo eso tenemos que tener conciencia tenemos que entender que el pueblo norteamericano y la comunidad internacional tiene que conocer lo que está ocurriendo en Nicaragua, nos está hablando lo suficiente y no se conoce lo suficiente”, insistió.

Pide audiencia en el Comité

En la conferencia de prensa, el senador Marco Rubio señaló que han pedido a Joe Biden aplicar la Ley Renacer, pero que no tienen ningún tipo de interés.

“Me preocupa el tema de América Latina general, el tema específico en Nicaragua no ha sido prioridad para esta administración, hemos visto cosas muy parecidas en el caso de Venezuela y Cuba, en el caso de Nicaragua no hemos visto hasta ahora ningún tipo de interés especial de parte de la administración para tomar medidas fuertes, esperamos que eso cambie”.

También informó que solicitaron una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores para crear presión en el congreso y que la administración priorice a Nicaragua.

“Creemos que se puede crear un nivel de presión en el congreso para que la administración Biden cree una prioridad sobre ese tema y tome medidas más concretas y más fuertes (...) las leyes que le dan una autoridad al Ejecutivo de poner en vigor sanciones, creamos el vehículo jurídico para que ellos tengan la potestad de poder ejercer estás medidas, ellos son los que tienen que aplicar esas sanciones”.

Agrega “parte de esa presión es hacer esta audiencia pública y traer el testimonio y que la gente pueda entender la realidad nicaragüense, lo que se está viviendo, lo que sufrió el pueblo nicaragüense y eso también empieza a crear presión sobre la administración para que le dé prioridad y tome acciones”.

Migración sandinista

En el encuentro con la diáspora y exiliados nicaragüenses, Rubio expresó que discutieron la manera de crear un mecanismo para detectar a los fanáticos sandinistas que están llegando a EEUU.

“Hemos hablado de hacer un sistema por el cual se puedan identificar a sandinistas (...) la frontera es un desastre, es un caos, hay migración descontrolada qué es lo que tenemos este momento todos los días (...) oficiales que son culpable de cometer delitos en contra de la población de Nicaragua viven aquí como reyes burlándose de nuestras leyes, de nuestro gobierno, seguir burlándose de los que está tan sufriendo allá hay que darle hincapié vamos a tratar de hablar con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro para que se establezca un sistema para identificar a individuos criminales sandinistas que ahora están viviendo aquí como si nada eso no se puede seguir permitiendo”, señaló.

De igual forma, Carlos Gimenez, congresista Republicano de la Florida. Representa un distrito (en la cámara) del suroeste de Miami Dade, donde residen muchos votantes de origen nicaragüense, señaló que los regímenes como Cuba y Nicaragua están involucrados en el tráfico humano porque alientan la migración masiva hacia EEUU.

“Lo más preocupante para mí es que hay personas qué son parte del régimen que han llegado a los Estados Unidos y que están viviendo aquí en Miami que están amenazando a las personas nicaragüenses aquí que han estado aquí por mucho tiempo que están buscando la libertad en Nicaragua, es parte de la presión al presidente Biden que ha dejado que cualquiera puede cruzar la frontera y nadie sabe quién es esta persona y porque están aquí, eso es parte de un negocio que tiene el régimen nicaragüense con Cuba”, sostuvo el congresista.

Al igual que Rubio, manifestó que es necesario que Biden aplique la Ley Renacer para darle una luz al pueblo nicaragüense “vamos a pedirle que aplique todas las leyes que tiene para ponerle más presión al régimen de Daniel Ortega”.

En el encuentro participaron los nicaragüesnes Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, Humberto Belli, Marco Novoa, Aída Carrión y Ana Margarita Abaunza.