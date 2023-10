Piden a gobierno de México asilo político para los presos políticos de Nicaragua

El Comité Mexicano por la Liberación de las presas y los presos políticos de Nicaragua, integrado por varias organizaciones sociales mexicanas y extranjeras, enviarán una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar que abogue por la liberación de los presos políticos en Nicaragua y que les otorgue asilo político para que puedan gozar de su libertad en el país azteca.

“Este un llamado a López Obrador para que tome una posición firme contra Ortega y la solicitud es para que el gobierno mexicano, solicite al gobierno de Nicaragua la liberación de los presos políticos a través de asilo (...) sí Ortega no los quiere tener en Nicaragua, pues que México se ofrezca para recibirlos para que puedan gozar de su libertad aquí. Este es un pedido interno al gobierno mexicano", explicó la excarcelada política Ivania Álvarez.

Luis Emilio Téllez Contreras de la Dirección Política de la CONUR explicó a 100% Noticias que quiénes convocan esta acción son en primer lugar el comité mexicano por la liberación de las presas y presos políticos de Nicaragua, pero también una serie de organizaciones sociales y agrupaciones políticas sociales de izquierda.

“Iremos el próximo 14 (de septiembre) en conjunto, a hacer esta esta petición respaldada principalmente por el comité mexicano para la liberación de las presas y los presos políticos de Nicaragua. Creemos que debemos exigir en todos los países o cualquier otro gobierno, sea cual sea su posición respecto al gobierno de Nicaragua, debemos exigir el derecho al asilo”, dijo Téllez.

Téllez explicó que la petición de asilo es un primer paso en el marco de los derechos de todas las personas perseguidas a nivel global, "como decía independientemente de la posición que el gobierno tenga, se debe hacer caso a las peticiones de asilo de otros países, no solamente por el tema histórico de México que ha recibido miles de perseguidos en América Latina y en Europa y que eso no debe ser la excepción ahora".

“Esta carta es una presión para que el gobierno de México tenga una posición más clara, aunque respetamos el tema de la no injerencia en asuntos externos de la llamada Ley Estrada, eso no impide que un gobierno no haga posiciones y que sea claro ante la violación derechos humanos, la persecución política y el encarcelamiento de opositores" dijo Téllez.

Y agregó "En ese sentido nos parece que aunque un país no se inmiscuya en los asuntos internos de otros, eso no implica que siente posiciones respecto a lo que pasa en ese país, entonces esta carta es un paso hacia ese camino y que el hecho de que hoy no sea condenado, no nos impide nuestro derecho como organizaciones solidarias con el pueblo nicaragüense pedir el asilo y todo el proceso legal de defensa de los Derechos humanos a nivel internacional”, expresó.

El Comité Mexicano por la Liberación de las presas y los presos políticos de Nicaragua ha convocado para este 14 de septiembre a una actividad denominada, “¡Asilo en México para las y los presos políticos de Nicaragua!", que se llevará a cabo en el Hemiciclo de Juárez, Alameda Central a las 5 de la tarde hora local de Ciudad de México.