Universitarios en Nicaragua rechazan imposición de notificar sus salidas del país

Estudiantes universitarios rechazan la medida del CNU de obligarlos a notificar sus salidas del país porque consideran que ese órgano administrativo pretende ponerse por encima de la Constitución Política

Estudiantes Nicaragüenses rechazan con contundencia la medida "abusiva" del Consejo Nacional de Universidades, que, siguiendo orientaciones de la dictadura Ortega-Murillo, estableció como una obligación para todos los estudiantes y docentes del nivel superior notificar a esa instancia administrativa sus salidas del país.

Universitarios consultados por 100% Noticias criticaron la medida coercitiva y consideran que el CNU se está extralimitando en sus facultades pues pretende ponerse por encima de la Constitución Política de Nicaragua que le protege a los ciudadanos nicaragüenses su derechos a la libre movilidad dentro del territorio nacional así como su derecho a salir y entrar al país libremente.

Un estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA), que por razones de seguridad pidió mantener su identidad en reserva, opinó que la circular hecha pública por el CNU la semana pasada es bastante confusa porque no aclara en qué argumentos legales basa para pretender controlar el movimiento migratorio de estudiantes y docentes universitarios.

"Es un atentando a la libertad de movilización y la privacidad de las personas, no soy ningún funcionario público para que tenga que notificar (sus salidas del país). La Constitución me habilita, lo que veo es un intento de control de la ciudadanía. Realmente no sé qué pasaría si me movilizo y no notifico al CNU, o sin que la universidad lo haga", se quejó el estudiante.

El universitario señala que en la "espuria" circular del CNU no se especifica los procedimiento mediante los cuales se darán las notificaciones. "Sí temo salir fuera del país porque tomarán represalias. No sé hasta qué punto llegarán estas medidas y temo", lamentó.

El joven universitario advirtió que tras la medida, considerada represiva contra la juventud universitaria y los docentes, se pueden esperar encarcelamientos. Cree que la dictadura está implementando un método para saber quiénes llegan a las universidades del país, porque de esa manera ejerce control de información del estudiantado de la educación superior.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado una animadversión desmedida contra el sector universitario "odian a los universitarios", han señalado analistas, porque fue el sector juvenil más contestatario en las protestas sociales iniciadas en abril del 2018, que se saldaron con más de 355 asesinatos, muchos de ellos estudiantes, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El estudiante de la UCA recordó que muchos universitarios pertenecen a grupos opositores, además, los jóvenes, así como docentes tiene una "inclinación muy fuerte por denunciar las violaciones a derechos humanos" y la dictadura busca "tener información, intimidarlos para que no realicen reuniones fueras del país".

"Me parece, a todas luces, un retrocesos en cuanto a derechos humanos y una grave violación, una manera de control estatal que me remonta a la novelas de ficción 1984, en que el gobierno de los estados se inmiscuya en los más mínimo en la privacidad de las personas", criticó el universitario.

Por su parte una estudiante de una de las universidades capitalinas opinión, con respecto a la circular del CNU, que "viene siendo la misma línea de represión que ejerce el régimen hacia las universidades. Creo yo que es una medida que están implementando para ejercer control y vigilancia sobre quienes no informan su salida fuera del país y eso conlleva represalias como expulsiones, quitar becas o no dar notas o cualquier información académica a los universitarios que estén en contra (de la medida del CNU)".

Rechazo y condena generalizada

La medida del CNU ha generado un rechazo y condena generalizados entre la comunidad universitaria, porque consideran que están violando sus derechos ciudadanos.

"Estudió lengua y literatura, en la UNAN Managua, hasta ahora he tratado de no meterme en nada político pero siento que cada día son más los abusos del Gobierno, aunque no hagas nada. Yo siento que corro peligro porque uno nunca se sabe cómo va actuar el gobierno.

Otro universitario de la Facultad Regional Multidisciplinaria (Farem) de Matagalpa, del último año de la carrera de contabilidad aseguró que el anuncio de CNU le causa "temor". "Yo quiero salir fuera del país a especializarme y ahora no sé si podré porque temo que al querer apostillar mi titulo me lo retengan. Hay muchas dudas de los alcances que tiene esta orden", denunció.

Mientras que un estudiante activo de la antigua Universidad Politécnica de Nicaragua (Uponic), confiscada por la dictadura y rebautizada como Universidad Nacional Politécnica, (UNP) declaró que leyó la circular del CNU y considera que "es una forma más de control sobre los estudiantes y docentes, además del que ya tienen sobre estos y las universidades".

El estudiante considera que el régimen Ortega-Murillo busca "tenerlos atemorizados" con esa "manera de represión". "Esto abre la posibilidad de que seamos investigados nosotros, con quienes vivimos y quienes están fuera. Sé que si no doy explicaciones por esto, no tendré soporte alguno sobre mis notas y serían capaces de eliminar mi historial o negarme papeles estudiantiles", criticó.

Denunció que "es un peligro, como estudiante no hacerlo (dar la información al CNU) y podría perder los años alcanzados por negarme a querer dar explicaciones sobre mis viajes".

En tanto, otra estudiante de la UNAN-Managua, de la carrera de educación del inglés, externó que le genera "molestia" el hecho de tener que notificar sobre su salida fuera del país. "Como todo nica tengo familiares en Costa Rica, por ejemplo y suelo ir a verlos, con esta nueva disposición no sé si podré volver a hacerlo y ellos no vienen acá porque les da miedo Nicaragua. Aquí en la universidad no te dejan hablar de nada", denunció.

Asimismo, un estudiante de tercer año de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería (INI), relató que para él ha sido difícil llegar hasta el nivel académico en el que se encuentra, pero ahora le preocupa continuar estudiando porque "me siento inseguro en todas partes, me parece que el gobierno nos quiere controlar y si alguien se opone pueden matarlo o a su familia. No sé que pasaría si no pido permiso al salir, a veces uno tiene emergencias de familiares que están en otros países y no se podrá ir sin el permiso", se quejó.