CENIDH reporta 10 secuestros extorsivos de la policía a opositores y sus familiares

Organismos defensores denunciaron la persecución y detención ilegal de miembros de UNAMOS y hasta de sus familiares quienes fueron trasladados al Chipote

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció la ola de detenciones ilegales en contra de opositores y de sus familiares por parte de los agentes de la sancionada Policía de Daniel Ortega.

Desde este 15 de septiembre, día en que se cumplen 201 años de la Independencia de Nicaragua de la corona española, la Policía Sandinista arrestó a varios opositores, quienes permanecen detenidos en las celdas policiales, muchos de ellos en El Chipote.

“A nivel nacional se ha desatado una estrategia de acoso, persecución, amenazas, e incluso detenciones arbitrarias de integrantes del partido y sus familiares. Se registran más de 10”, denunció el Cenidh.

El organismo defensor de Derechos Humanos denunció que muchas familias han preferido no denunciar las detenciones de sus parientes para evitar represalias mayores que conduzcan a situaciones irreparables.

“Este comportamiento delincuencia y no tiene precedentes en la historia, no es característico de ninguna dictadura, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar. Lo que supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo, que según el Código Penal es cuando se exige un rescate o cualquier utilidad monetaria”, denunció el organismo.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exige al régimen “respetar” la vida de los opositores detenidos.

Golpeado tras captura

Dulce Porras Aguilar, miembro de UNAMOS y hermana de Freddy Martín Porras García, denunció su detención la tarde de este 15 de septiembre cuando se encontraba en su casa de habitación en el municipio de Jinotepe, en el departamento de Carazo. Su hermano fue golpeado brutalmente.

“Llegó la Policía, escaló los muros, entró a la casa por la fuerza. Eran hombres y policías encapuchados, entraron a la casa y sacaron con fuerza a mi hermano y lo maltrataron físicamente junto a su esposa e hijas”, denunció Dulce Porras a 100% NOTICIAS desde el exilio.

“Fue una captura muy violenta”, agregó la hermana del preso político.

Dulce Porras Aguilar cree que este es un nuevo patrón de represión de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de capturar a los familiares de los opositores exiliados.

“Mi hermano es de Unamos, pero no tiene el nivel de participación que tengo yo, él es dedicado a su familia y a sus hijos, no es un hombre de andar en la calle. Mi mayor temor es que lo vayan a acusar de algo que no es”, denunció la hermana del detenido.

Freddy Porras fue trasladado a las celdas del Chipote, en Managua, denunció su hermana, quien exige al régimen que respete la vida de su hermano.

Madre e hijas secuestradas

Este mismo 15 de septiembre, la Policía al servicio de la pareja dictatorial también secuestró a las ciudadanas franconicaragüenses Jeannine Horvilleur Cuadra de 63 años de edad y a su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur de 43 años de edad.

La Policía Sandinista también secuestró este 16 de septiembre a Félix Roiz, esposo de Ana Carolina. Se presume que todos ellos están en las celdas del Chipote, en Managua, un sitio donde se han denunciado torturas en contra de los opositores detenidos.

La denuncia fue realizada por Javier Álvarez, esposo de Jeannine Horvilleur ante el Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. La policía llegó a buscar a Álvarez y al no encontrarlo, secuestraron a esposa, hija, y a su yerno.

“El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recibió información del secuestro del ingeniero Félix Roiz, esposo de Ana Carolina Álvarez, hija del exiliado Javier Álvarez, quien también está secuestrada por la Policía del régimen Ortega Murillo”, denunció el Colectivo en redes sociales.

“Exigimos la libertad de Jeannine Horvilleur Cuadra, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, Félix Roiz y las más de 200 personas presas políticas en Nicaragua”, demandó el Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.