Daniel Ortega busca la incomunicación, tras discurso virulento contra Chile, EEUU, UE y el Papa

Luego que el dictador Daniel Ortega lanzó comentarios racistas contra el principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, por exigir la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Algunos expertos consideran que Ortega cruzó la línea del respeto.

“Los ataques raciales en contra de Brian Nichols son erráticos y fuera de toda norma, un jefe de Estado dando declaraciones públicas en las cuales hace alusión a la raza de un funcionario son totalmente fuera de todo orden. Ortega es una persona que no tiene el más mínimo cuidado en sus discursos públicos con una sarta de disparates y de arenga políticas lo que sale a decir cada vez que hablo en público”, dijo la opositora Alexa Zamora.

De igual forma, el ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, calificó el discurso como “virulento” y “racista” por el ataque directo al funcionario estadounidense, incluidas las ofensas contra el presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Un discurso si se le puede llamar discurso de los más virulentos y racistas que Ortega ha dado en toda su carrera dictatorial. Los ataques contra de la iglesia Católica cargados de odio y de cinismo, pidiéndole ética al Vaticano cuando él ha sido el principal violador de la ética de la moral, de la ley, de los principios, de la democracia” expresó.

Por otro lado, McFields de ascendencia afro descendiente dijo sentirse ofendido por el ataque a Nichols. “Yo me sentí ofendido al escuchar ese discurso, me imagino que el embajador de Nicaragua en Washington también se sintió ofendido (...) creo que Ortega está rebajando el trabajo diplomático que se hace en el exterior, más con ese tipo de lenguaje porque los lineamientos diplomáticos parten de la Cancillería, pero la autoridad suprema es el presidente, entonces él está incluyendo dentro de su retórica de odio hacia la iglesia ahora el elemento racista”.

El ex diplomático considera que Daniel Ortega debería disculparse, principalmente por los ataques racistas porque su embajador en Washington es afrodescendiente.

También el ex diputado, Eliseo Núñez expresó que el discurso de Ortega se trasladó a los ataques verbales para tener alguna argumentación que suene medianamente lógica “Ortega no va a parar la ola represiva más allá lo que está haciendo es una huida hacia adelante, es decir empeorando las cosas”.

Según Núñez, Ortega no tiene freno porque siente que no hay nada que lo detenga porque la comunidad internacional le sigue dando dinero “ha seguido teniendo el acceso a lo que le interesa de la comunidad internacional, básicamente dinero y el resto qué tiene que ver con derechos humanos y todo lo demás. Esto no es un discurso normal de un mandatario, Ortega demuestra que él pretende aislarse aún más porque esa es su estrategia llegar al punto de la incomunicación”, manifestó.

Durante un acto en ocasión del 43 aniversario de la Policía Nacional y transmitido en cadena de radio y televisión, Ortega dijo que "se ha puesto de moda" pedir en foros internacionales que deje en libertad a los presos políticos de Nicaragua, y mencionó concretamente el caso del presidente chileno que lo hizo durante la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, Ortega dijo que "otras voces en América Latina", que no especificó, también han demandado la liberación de los prisioneros políticos en Nicaragua, pero "los que llevan la voz cantante es el imperio yanqui, que es el que ha cometido los mayores crímenes en la historia de la humanidad".

"Hay un señor allí que sale constantemente dando declaraciones con una cara bastante brava, pareciera un perro bulldog de esos bravos. Se llama Brian Nichols", indicó.

"Lo han puesto a ladrar. Ladra contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. A eso lo han puesto al pobre negro y bueno realmente como que fue bien escogido porque tiene un rostro de perro bulldog", añadió.

El principal encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica ha demandado a Ortega liberar a los presos políticos y que retorne a Nicaragua a la democracia.