La sancionada vicepresidenta de Nicaragua cargó contra Holanda y Países Bajos por negarle a su régimen un financiamiento para la construcción de un hospital en la Costa Caribe nicaragüense

Rosario Murillo Zambrana, quien usurpa la presidencia de Nicaragua estalló en insultos contra Holanda por negarse a financiar la construcción de un hospital en la Costa Caribe Norte de Nicaragua en el año 2018.

Rosario Murillo Zambrana lanzó sus insultos contra Holanda, afirmando que sostienen “sus riquezas sobre sangre, esclavitud y crímenes de lesa humanidad”, vociferó Rosario Murillo, quien en abril de 2018 ordenó a la sancionada Policía y a paramilitares masacrar a los manifestantes que protestaban contra su régimen.

La brutal represión policial dejó a más de 355 personas fallecidas, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien constató que las víctimas murieron por certeros impactos de balas en el pecho y cabeza.

Según Murillo, el hospital se está construyendo “con las uñas” del Presupuesto General de la República de Nicaragua, así como un préstamo realizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie).

“El Ministerio de Salud nos ha informando sobre los avances del proyecto que cancelaron los colonialistas europeos, Países Bajos, en 2018 y lo más increíble es que vino un ciudadano de piel afrodescendiente a decirnos: “se canceló el hospital” que era para las familias afrodescendientes y comunidades originarias de allá de Bilwi y con una voz de imperio, sin vergüenza alguna de lo que estaba haciendo él como embajador de esa potencia colonial”, señaló la primera dama designada.

“Ese señor vino aquí a decirnos: no hay hospital. ¡Ah! y ellos creen que no vamos hacer nada, claro que sí y seguimos haciendo el hospital con las uñas, pero ahí está el hospital y va adelante con las uñas y con el alma invicta señor embajador y señores imperialistas y señores colonialistas, ahí va adelante”, continuó a gritos la vicepresidenta sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

Añadió: “ellos creen que solo ellos pueden, matar sí pueden, pero el alma nicaragüense no la matan, el orgullo nicaragüense no lo matan y ahí vamos y ahí seguimos adelante paso a paso”, agregó.

Rosario Murillo aprovechó la oportunidad para detallar que el Hospital Regional del Caribe Norte del país les ha costado 99.3 millones de dólares y está previsto culminar el próximo año.

El edificio tendrá 19 mil metros cuadrados de construcción y contará con 150 camas, ochos módulos de dos plantas y parqueo para 110 vehículos y motocicletas, detalló.

La sancionada vicepresidenta catalogó el proyecto afirmando que “esta obra es una victoria de la paz, del bien, victorias que vencen, estamos hablando de victorias sobre la mezquindad, sobre la miseria humana, y esas son las que más valen”, despotricó.

Enojada por no financiamiento

Rosario Murillo reiteró su ira porque Holanda no financió la construcción del hospital. “No hay hospital para los afrodescendientes porque nosotros no queremos dar el dinero, así dijo ese señor, yo lo recibí, yo lo atendí”, expresó Murillo.

“¡Qué valor! ¡Qué valor! Más no sabe que nosotros somos más valientes y más valiosos que sus miserables migajas, porque eso es lo que dan y eso es lo que diré, porque así como ofenden a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos originarios de todo el mundo y así es como han matado, no nos cansamos de decir: ¡asesinos! Eso es lo que son”, expresó con mucha molestia Rosario Murillo, quien gritaba por medio del teléfono.

“Corre sangre, cargan sobre su cabeza que no piensan y sobre su pecho que no sienten, porque no tienen capacidad para sentir es esa miseria que todavía les caracteriza y no se dan cuenta de todo el mal que han sembrado en el mundo y cómo siguen, pretenden seguir, pero bueno”, finalizó la sancionada Rosario Murillo, quien en los últimos días ha arremetido contra los países europeos.

Ortega rompe relaciones con Holanda

La noche del pasado 30 de septiembre, el dictador Daniel Ortega, anunció que no quiere relaciones diplomáticas con Holanda y sentenció que su embajadora se quede afuera. Daniel Ortega también reafirmó su rechazo al embajador de Estados Unidos Hugo Rodríguez.

Ortega tildó a Holanda de "miseria humana" por negarse a construir un hospital en la Costa Caribe.

La embajadora de Holanda se reunió con el Canciller Denis Moncada para cancelar la construcción de un hospital en la costa caribe.

Tras el discurso de Ortega durante el 43 aniversario de la Policía en Nicaragua, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó al Gobierno de Países Bajos su "decisión de descontinuar inmediatamente las relaciones diplomáticas", ante "la reiterada posición injerencista, intervencionista y neocolonialista del Reino de los Países Bajos".

Según Managua, Países Bajos "ha ofendido y continúa ofendiendo a las familias nicaragüenses con amenazas y suspensiones de obras de bien común, como hospitales para comunidades originarias y afrodescendientes".