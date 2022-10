Daniel Ortega rompe relaciones con Holanda y reafirma rechazo a Hugo Rodríguez de EEUU

Durante el desfile armado de la Policía, el dictador llamó "miseria humana" a Holanda después que la embajadora de ese país se reuniera con el Canciller Denis Moncada

Daniel Ortega, anunció que no quiere relaciones con Holanda y sentenció que su embajadora se quede afuera. También Daniel Ortega reafirmó su rechazo al embajador de Estados Unidos Hugo Rodríguez.

Ortega tildó a Holanda de "miseria humana" por negarse a construir un hospital en la Costa Caribe.

La embajadora de Holanda se reunió con el Canciller Denis Moncada para cancelar la construcción de un hospital en la costa caribe.

"La miseria humana, un país europeo, Holanda, salió de ellos comprometer no montar un hospital, sino una clínica, en una comunidad de la costa, donde están los pueblos originarios, pero estuvo de visita la embajadora de ese país la recibió nuestro canciller ayer, y ¿qué fue lo que escuchó?, la embajadora venía hablarle a los nicaragüense, como que Nicaragua es colonia holandesa", dijo Ortega.

Agregó "El que viene aquí a faltarle el respeto a nuestra patria que no venga, no queremos relaciones con ese gobierno intervencionista, todas sus miserias que las vaya a gritar afuera, pero aquí no permitimos que irrespeten a este pueblo".

Rechaza a Hugo Rodríguez

El dictador Daniel Ortega también arremetió contra Estados Unidos y reiteró que el embajador Hugo Rodríguez, quien fue confirmado en el cargo por el senado norteamericano no entrará a Nicaragua.

“Ahora resulta que propusieron un embajador para Nicaragua, nosotros le dimos el visto bueno cuando llegó la solicitud de plácet para embajador, luego el candidato a embajador para Nicaragua (Hugo Rodríguez) se presentó ante el senado ¿y qué hizo en el senado?, insultar, irrespeta y hablar como que venía de nuevo William Walker a Nicaragua a apoderarse de Nicaragua”, mencionó el mandatario.

“Así habló en el senado, en ese momento dijimos, afuera, afuera, afuera, se queda afuera y ahí afuera que siga gritando lo que quiera, pero aquí en tierra nica se respeta nuestra bandera”, vociferó Ortega contra su principal socio comercial.

En julio pasado, el canciller Denis Moncada envió una carta a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en donde informaba que el régimen de Daniel Ortega retiraba el plácet a Hugo Rodríguez, quien era nominado como embajador para Nicaragua.

Confirma a Hugo Rodríguez como embajador

Este viernes, el Senado de Estados Unidos confirmó a Hugo Rodríguez como embajador para Nicaragua, pese al retiro del beneplácito de parte del régimen de Daniel Ortega por emitir declaraciones "injerencistas e irrespetuosas" según el canciller Denis Moncada.

Los senadores también aprobaron el nombramiento de tres embajadores más antes de iniciar el receso, que duraría hasta las elecciones intermedias.

La cámara alta confirmó por voto de voz a los nominados por el presidente Joe Biden para servir como embajadores en Belice, Kirguistán, Nicaragua y Panamá.

El Senado también confirmó por voz y voto a Hugo Rodríguez, quien sustituiría al embajador Kevin Sullivan. En una audiencia, Rodríguez declaró que Nicaragua "se está convirtiendo cada vez más en un Estado paria dentro de la región".

Brian Nichols, subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental, aseguró el pasado 20 de septiembre que insisten con el régimen de Ortega para la aceptación de Rodríguez.

"Lo que hemos solicitado es que mantengamos contacto, que haya pláticas, que acepten a nuestro nuevo embajador, podamos seguir una ruta de diálogo para que haya una mejor Nicaragua con democracia", aseguró Bryan Nichols.

