Alba Luz Ramos renunció tres veces y Ortega rechazó dimisión, pero avizoran cambios en enero en CSJ

El magistrado y vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, no “goza” de la total “confianza” de Rosario Murillo porque es considerado “brazo derecho” de Lenín Cerna Juárez, pero “Juanita” es apreciada por la pareja dictadora

La eterna presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, ha puesto su renuncia al menos tres veces, sin embargo, Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua, las ha rechazado, aseguró una fuente a 100%Noticias.

Un ex colaborador cercano del régimen aseguró que los cambios en el Poder Judicial de Nicaragua, están a la vista y esto podría ocurrir en enero del próximo año. La Doctora Alba Luz Ramos, podría dejar la presidencia de ese poder del estado aparentemente en buenos términos con Ortega y Murillo, pues se unen varios factores como: situación de salud de Ramos, cierta desconfianza por la detención de Roberto Larios y la edad de la magistrada que ronda entre 73 y 74 años.

Ortega ha considerado a Ramos de su confianza, pese a que ella ha puesto la renuncia en tres ocasiones, le ha pedido quedarse. Esto ha provocado, según una fuente que estuvo en ese círculo de poder, la puja por quién podría ser el sucesor de Ramos.

Ramos lleva casi 35 años en el Poder Judicial, es la magistrada en América Latina con más permanencia en ese poder del estado.

"Juanita puede ser (la presidenta) porque se lleva bien con ellos dos" Ortega y Murillo por lo que tiene gran "ventaja".

Agrega "Incluso algunos hijos e hijas de Méndez, se le han ido al exterior y ella sigue ahí, la Juanita es sandinista hasta el fin".

En cambio, el magistrado y vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, no “goza” de la total “confianza” de Rosario Murillo porque es considerado “brazo derecho” de Lenín Cerna Juárez, quien fue jefe de seguridad del estado y ahora recientemente sancionado por Estados Unidos.

LEER MÁS: Juana Méndez orienta despidos en CSJ, Alba Luz Ramos con restricción migratoria

“Murillo lo ha ido tolerando porque Aguilar está alineado también con ella” expresó la fuente, pero tiene posibilidades también “Juanita”.

La relación entre Marving Aguilar, vicepresidente de la CSJ y Alba Luz Ramos, presidenta de ese poder del estado, no es buena. Aguilar sustituyó a Rafael Solís como el secretario político en la Corte Suprema de Justicia y desde ese momento se recrudecieron más las diferencias entre ambos.

En cambio, la relación entre la magistrada Juana Méndez y Alba Luz Ramos, ha sido buena y cordial, precisó la fuente.

Cambios en la CSJ

Tras la renuncia de Ileana Pérez López, la Corte Suprema quedó con 10 de los 16 magistrados que la integran, es decir con 6 vacantes, 4 por dimisión y 2 por fallecimientos.

Por lo cual se espera que Daniel Ortega realice cambios importantes dentro de la CSJ, los que se realizarían en enero, que es cuando esperan realizar la elección de magistrados.

La Corte Suprema de Justicia ha estado a cargo de Daniel Ortega, pero en los últimos años ha compartido poder con Rosario Murillo.

“Ahora hay una lucha de poder entre Ortega y Murillo, para el dominio de la CSJ. Una lucha donde ella no puede desafiarlo mucho, porque al final, quien es el presidente y tiene más poder es Ortega”, señala.

En enero se verá una correlación, es decir si es una CSJ más de Ortega o de Murillo.

Asimismo, se espera que en los próximos meses "habrá una combinación de magistrados de apelaciones que subirán como magistrados en la Corte Suprema de Justicia, diputados o abogados".

La fuente advierte que algunos asesores serán despedidos, como parte de los cambios y desde ya se han orientado algunos despidos que orientó la magistrada Méndez, según otra fuente interna.

Acusación contra Larios fue golpe para Ramos

Este mes se conoció que el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, fue encarcelado y acusado por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” o traición a la patria, lo que fue un “golpe duro” a la magistrada Ramos porque era su brazo derecho en esa área.

Esto "abrió la puerta a la desconfianza hacia la doctora Ramos", dijo el ex colaborador del régimen a 100% Noticias.

“La función de Ramos ha sido en la administración de la CSJ, lo económico, nombramientos y quejas administrativas contra jueces”, indicó.

Mientras que Marvin Aguilar es el ejecutor de las decisiones políticas.

Reacomodo, valoración de renuncia de Ramos

Al respecto Douglas Castro, de la Alianza Universitaria AUN y analista político, descarta que exista una lucha de poder entre Ortega y Murillo, por lo lado, observa un “reacomodo” junto a funcionarios totalmente leales.

“Claramente están buscando tener un grupo que cierre filas con mayor fuerza. Es decir, que no haya factores dentro de la maquinaria que titubeen, que sean vacilantes a la hora de tomar las decisiones más duras. Y para eso se están preparando según se pueden interpretar sus acciones”.

Sobre la magistrada Alba Luz Ramos, Castro señala que aparentemente este es el momento adecuado en el Ortega podría valorar su renuncia.

“Aunque imagino que en esa decisión entran muchas valoraciones, sobre todo porque no quieren proyectar mucha división y tensión interna hacia afuera. Para el régimen no es tan fácil manejar lo que ha venido pasando en la Corte, porque con esas purgas ellos tienen que moverse dentro de un delgado hilo. Es decir, mandar el mensaje de que no se tolerará nada que ellos consideren falta de firmeza, desvío, ni mucho menos traición”.