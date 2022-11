¿Es la victoria de Lula da Silva en Brasil un espaldarazo a Daniel Ortega?

Luiz Inácio Lula da Silva retorna a la presidencia de Brasil tras ganar las elecciones y luego de pasar 580 días en prisión acusado de corrupción, es un líder popular que literalmente saltó de la cárcel a la presidencia en elecciines más reñidas

Luiz Inácio Lula da Silva asumirá la presidencia este 1 de enero de 2023 con 76 años de edad, tras ganar las elecciones a Jair Bolsonaro por un margen estrecho. Esta es la última oportunidad del líder popular para marcar un legado en la historia de Brasil.

El doctor en Ciencias Políticas e investigador nicaragüense, Humberto Meza, analiza el impacto que podría tener en Nicaragua la victoria de Lula da Silva y si representa un respaldo para Daniel Ortega.

“Una cosa que nos ha quedado claro a los nicaragüenses que vivimos en Brasil es que dentro del PT no existe una única idea de lo que ocurre en Nicaragua”, dice en entrevista al programa Contra Poder con Edipcia Dubón, transmitido en 100% Noticias.

En este sentido, el analista explica que dentro del partido de los trabajadores (PT) hay opiniones a favor y en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lo que a su juicio no está definida una postura del nuevo mandatario de Brasil.

“En medio de esto tenemos a Lula que debe jugar con todos estos conflictos internos”, agrega que se ha limitado a pronunciarse en contra de la reelección.

“Lula no ha condenado al régimen, pero tampoco lo ha apoyado, muchos dirían que no se quiere mojar, pero si conozco un poco la política brasileña, no creen que condenar por condenar va a generar ningún cambio, creo que ellos pueden que asumir algún papel para ayudar a salir a países en crisis democráticas como Nicaragua”, concluye Meza.

Por 33 años, Lula da Silva ha encabezado el Partido de los Trabajadores (PT), un obrero que llegó a la presidencia de Brasil, resume su historia. Ganó tres elecciones y perdió dos, cuando se retiró de la presidencia en 2010, sacó a 40 millones de la pobreza y Brasil era la sexta economía más grande del mundo.

Mientras a Bolsonaro se le ha caracterizado por dominar el terreno de las redes sociales y de las que supo sacar provecho en su campaña para recordar a su contrincante los temas de corrupción y advertir a los ciudadanos que con la llegada de Lula al poder se podrían repetir las agresiones contra la iglesia católica como sucede en Nicaragua.

Sin embargo, Lula da Silva centró su campaña con los logros del pasado y habló mucho de Dios, algo que contrasta con su posición pasada que defendía un Estado laico en Brasil.

“Es enemigo de la democracia”

Para la presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuya personería jurídica fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, la llegada de Lula da Silva es más atraso y pobreza.

"Es momento de que los latinoamericanos que creemos en la libertad unamos fuerzas para revertir el avance del socialismo del siglo XXI, que, aunque llegue al poder democráticamente es enemigo de la democracia y solo genera más atraso y pobreza".

La victoria de Lula

El académico Evan Ellis considera que las elecciones de Brasil han demostrado la fortaleza de su democracia en circunstancias difíciles y polarizadas. Es un importante socio de Estados Unidos en la región.

Añade que las coincidencias políticas del gobierno de Biden y del entrante de Lula, y la habilidad diplomática del equipo del Departamento de Estado, crean una oportunidad única para que la relación entre Estados Unidos y Brasil sea positiva.

Sobre este punto agrega que el enfoque de Estados Unidos debería incluir no sólo un discurso cómodo sobre la inclusión y la desigualdad, sino una ayuda real para limitar los avances de los violadores más atroces de la región de sus constituciones, compromisos contractuales y otros compromisos legales, y de los derechos humanos y la expresión democrática de sus pueblos, incluyendo Venezuela, Nicaragua y Cuba.