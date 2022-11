Control total de Daniel Ortega en alcaldías traerá mayor represión advierte CPDH

Urnas Abiertas sostiene que en las elecciones del domingo hubo una participación del 17,33 % y un abstencionismo del 82,67 %

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, aseguró que las elecciones municipales en Nicaragua carecen de “valor” porque no contó con los parámetros internacionales de un “verdadero” proceso electoral.

“Nicaragua está consciente de que estas elecciones no tienen ningún valor, no tienen ninguna seriedad porque no contó con los parámetros internacionales de un verdadero proceso electoral. Votar es un derecho humano pero en esta oportunidad el pueblo ha respondido que en Nicaragua por las condiciones actuales que se vive una dictadura no hay esas condiciones y no hay cómo poder ejercer ese derecho humano”, dijo Marcos Carmona de la CPDH.

También señalaron que en el proceso, los ciudadanos no tenían por quien votar debido a que los candidatos son los mismos de siempre “el gran ausente fue el pueblo Nicaragua, no hay por quién votar, los candidatos que participaron son los mismos de siempre, los mismos que han organizado la represión, los mismos que han venido organizando los paramilitares, los mismos que han encarcelado al pueblo”.

Por otro lado, el organismo de derechos humanos considera que el control total de las alcaldías por parte del régimen de Daniel Ortega, significa más represión para el pueblo.

“Nos preocupa el control total porque se van a acreditar el 100% de las alcaldías, lo que significa más represión, más organización de los paramilitares y definitivamente esto demuestra que los nicaragüense van a seguir saliendo del país porque los nicaragüenses no estamos acostumbrados a que no sé nos oprima”, sostienen.

Del mismo modo, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, coincide en que el orteguismo sufrió otra derrota debido a que la población no acudió a los centros de votación.

“La farsa electoral municipal fue rechazada por la población que se ausentó, como hace un año, cerró las puertas y vació las calles. La soledad y el aislamiento del orteguismo fue evidente una vez más”.

También denunciaron que en el contexto electoral, el régimen sandinista encarceló a unos 19 opositores.

Agregan “presionó a ciudadanos independientes, ordenó a trabajadores del Estado, a soldados y policías, para que participaran de la farsa. Pese a ello la ausencia de la población fue notoria y alcanzó más del 80%”.

Asimismo, llamaron a la liberación de los presos políticos en Nicaragua “hay más de 220 personas presas políticas y las libertades ciudadanas están conculcadas, mientras se mantiene un Estado policíaco de facto y decenas de miles de nicaragüenses se exilian y migran por razones políticas. Sin embargo, la resistencia cívica de la población, en medio de todas las dificultades se mantiene y propina derrotas al orteguismo como la de ayer”.

Finalizan pidiendo a la comunidad internacional continuar ejerciendo presiones políticas, diplomáticas y económico financieras a la dictadura Ortega Murillo.

Según el observatorio de incidencias políticas Urnas Abiertas, en las elecciones del domingo hubo una participación del 17,33 % y un abstencionismo del 82,67 %, con base en un estudio realizado en 366 centros de votación de los 3.106 habilitados, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

Con sus principales rivales en prisión, el observatorio calculó el nivel de abstención en un 81,5 % , pero el Consejo Supremo Electoral, CSE, lo fijó en 34,74 %.