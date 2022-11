El mandatario sandinista señaló a "los imperialistas de la Tierra", que tiene el poder global, de ser los que no cumplen con los acuerdos sobre el clima

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó este martes a los países desarrollados de no cumplir con los acuerdos sobre la crisis climática, a propósito de la Cumbre del Clima COP27, que se celebra en Egipto.



"Sacan acuerdos y no cumplen ninguno. Los que no cumplen son los que contaminan el planeta", dijo Ortega durante un acto oficial con la Juventud Sandinista, en el polideportivo "Alexis Argüello", en Managua.



El mandatario sandinista señaló a "los imperialistas de la Tierra", que tiene el poder global, de ser los que no cumplen con los acuerdos sobre el clima.



"Si aquí hay que señalar a los culpables de la destrucción del planeta, del calentamiento global, es a los países desarrollados, ricos", agregó.



Ortega también criticó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por no mencionar a los responsables de la destrucción del planeta.



El domingo, al inicio de la cumbre climática internacional, Guterres alertó que "nuestro planeta está enviando una señal de socorro" y afirmó que "el estado del clima mundial es una crónica del caos climático".





Además remarcó que "el cambio está pasando con una catastrófica velocidad" con consecuencias nefastas para la vida de las personas y hábitats en todos los continentes.



"Lo que tiene que decir, y tener valentía para decirlo, es que lo que se ha venido cometiendo es un crimen contra los países en desarrollo", indicó Ortega, para quien los países desarrollados son los que han "venido destruyendo, asesinando, explotando y con ello destruyendo el medioambiente".



"¿Quiénes son los asesinos del medioambiente?, son los países ricos, son los países capitalistas los asesinos del medioambiente, dígalo, tenga el valor de decirlo", continuó Ortega, dirigiéndose al secretario general de la ONU.

Según Ortega, la Tierra está "enfrentado a una pandilla de asesinos que tiene el control de la economía mundial y el control del armamento atómico".



Dijo que su Gobierno envió una delegación a Egipto "para que se nos escuche, exigir y hacer ver que no existe democracia en la ONU, allí lo que se impone es el poder de las potencias capitalistas".



Recordó que países como Nicaragua son víctimas de la crisis climática y altamente vulnerables a huracanes y sequías.