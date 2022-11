Arturo McFields: presidentes de izquierda no felicitan a Ortega por farsa electoral, solo Venezuela

7 a.m.

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, manifestó que ninguno de los gobiernos comunistas o aliados de Ortega lo han llamado para felicitarlo por la supuesta victoria electoral del pasado 6 de noviembre

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que tras la “farsa electoral” del pasado fin de semana, el Frente Sandinista ha sufrido una derrota moral, con un “sabor amargo”, tras la adjudicación de las 153 alcaldías de Nicaragua.

El exdiplomático, manifestó que ninguno de los países con gobiernos comunistas o aliados de Ortega ni siquiera lo han llamado para felicitarlo por la supuesta victoria electoral del pasado 6 de noviembre.

“Es una victoria con sabor amargo, ni siquiera agridulce, es sabor amargo, es como alguien que se ha robado algo y hora quiere exhibirlo y disfrutarlo, pero no puede”, dijo Arturo McFelds durante su participación en el programa 100% ENTREVISTAS transmitido por 100% NOTICIAS.

Lea: Las 3 derrotas de Ortega y su amargo “triunfo” electoral

“Han pasado cuatro días y no hemos visto felicitaciones de parte de los compañeros de Bolivia, los compañeros de México, de los compañeros de Argentina, de los compañeros de Perú. No hemos visto la llamada del compañero Lula Da Silva que próximamente va a asumir presidencia en enero del próximo año”, añadió.

“Lula no lo ha llamado, no le ha dicho: “felicidades, me la ganaste a mí con ese triunfo del cien por ciento” me la ganaste a mí con esas municipalidades”, agregó el exembajador de Nicaragua ante la OEA.

El exdiplomático también puntualizó que ni siquiera Xiomara Castro, presidenta de Honduras ha llamado a Daniel Ortega para felicitarlo por el supuesto triunfo en las municipales.

“Es más, ni Xiomara Castro lo ha llamado. No ha visitado Nicaragua Xiomara Castro, ¿por qué no lo ha hecho?, porque estar cerca de Ortega es estar cerca de una corrupción total de una persona que se ha manchado sus manos de sangre y que no está dispuesta a aguantar las apariencias políticas”, aseveró Arturo.

Derrota moral

Desde su punto de vista, Arturo McFields señala que Daniel Ortega tiene una derrota moral con sus mismas bases, porque muchos de sus militantes no acudieron a las urnas para marcar la boleta en donde el Frente Sandinista corrió sin competencia.

“Hay una derrota interna, las bases del Frente Sandinista están desmoralizadas, están cansadas, están extenuadas y no ven a un líder que va para adelante, ven a un líder que va por atrás”, puntualizó.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, también afirmó que hay un “divorcio internacional” entre el dictador y sus aliados, puesto que Ortega no visita los países de sus homólogos comunistas.

“Ya sea por arrogancia o ya sea por miedo, ellos no salen del búnker, ellos no visitan a la gente, la gente tiene que visitarlos a ellos, en estas votaciones, lo único que se eligió es que el Frente decidió adjudicarse las elecciones sin estar de cerca de la gente. Hay un divorcio internacional”, expresó McFields.

“Esto es una derrota internacional, nadie llama al presidente o al dictador, ´el dictador no tiene quien le escriba´. Esto es algo atípico, es un gobierno o una dictadura que no sale a más de 20 o de 10 kilómetros del búnker porque tienen miedo que pase un dron y los sorprenda, esa característica muy particular de este régimen lo desmarca de otras dictaduras que hemos visto”, advirtió.

“Hay una soledad porque te robaste los votos y después de que te los robaste nadie te llama, nadie te felicita, ni siquiera Xiomara Castro que está ahí cerquita, pegado a la frontera, por lo menos que agarre un bus y vaya al Carmen a saludar al comandante”, manifestó Arturo.

Con respecto a la abstención del 82.3% calculada por el organismo Urnas Abiertas, McFields dijo que entre los no votantes también se encuentran militantes sandinistas que decidieron quedarse en casa.

Ni felicitaciones de China

Arturo McFields también detalló que Ortega se encuentra cada vez más solo, porque tras la farsa electoral, ni siquiera el gobernante de China lo ha llamado para felicitarlo por el “triunfo” electoral.

“¿Cuántas veces ha llamado el presidente Xi Jinping a Ortega? Estamos por cumplir un año de la ruptura de relaciones con Taiwán y Xi Jinping no le ha hecho ni una sola llamada a Ortega, lo más que ha logrado (Daniel Ortega) es una carta”, expresó.

“En el fondo Xi Jinping no olvida que durante 14 años, Ortega mantuvo relación con la nación rebelde de Taiwán y cuando rompió esos 14 años de relación con Taiwán lo hizo de una forma vulgar, violenta e incluso les robó la embajada con todo lo que había adentro”, agregó.

Lea más: Daniel Ortega: "elecciones históricas" y acusa a Costa Rica de ser base de "terroristas"

“China vio lo que hizo Ortega con este socio, Taiwán y vio que durante 14 años no reconocía a una sola China, eso no se olvida, China es un imperio, ellos lo vieron como una ofensa, ellos abrieron relaciones, pero todavía no confían en Ortega”, finalizó.