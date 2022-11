7 a.m.

Una fuente dijo a 100% Noticias que durante este proceso contra el círculo cercano a Ramos, la policía le revisó su telefóno y entregó otros artículos electrónicos

La acusación contra tres funcionarios del poder judicial, del círculo cercano de Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, son "malas señales" para la magistrada, aseguró una fuente ligada a ese poder del estado a 100% Noticias.

María José Camacho Chévez, quien ocupaba el cargo de asistente de Ramos y su hermano Hans Camacho Chévez, quién se desempeñaba como responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones; así como Moisés Astorga, asesor y mano derecha de la magistrada, fueron acusados el sábado por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

A la Doctora Alba Luz Ramos "la tienen bajo control", precisó la fuente a 100% Noticias y esto significa que está "vigilada" y hasta tiene que pedir permiso para salir de su casa y dirigirse de un punto a otro.

En el proceso de "investigación" del círculo de Ramos, "llegaron a casa de Alba Luz, le pidieron que los acompañara para abir su oficina y se le llevaron artículos electrónicos y revisaron su teléfono" indicó la fuente.

La acusación contra los hermanos Camacho Chévez y de Astorga, mano derecha de Ramos, se suman a la acusación contra Roberto Larios, ex vocero de la Corte Suprema de Justicia y leal a la magistrada.

¿Por qué la investigación?

La fuente reafirmó a 100% Noticias que la cacería en el Poder Judicial en Nicaragua es porque "le quieren sacar a su círculo, que Alba Luz filtraba información a medios de comunicación y a organismos y gobiernos de la comunidad internacional, pero yo no creo que lo haya hecho" considera, porque Ramos "es ficha de Ortega, no de Rosario", agregó.

Empieza sucesión

El analista político Eliseo Núñez, sostiene que estos movimientos y acusaciones de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, es porque comenzó la "sucesión" para que Rosario Murillo, tenga el control total de ese poder del Estado.

"Yo sigo sosteniendo la teoría que esto ya es la etapa en que están entregándole los poderes, que antes manejaba Ortega, los poderes del estado, a Rosario y esto implica una limpieza previa para que Rosario entre en control de la Corte Suprema de justicia y no es que no tuviera influencia, claro que sí la tenía. Si no que ahora ya está el tema de la sucesión" analiza Núñez, al ser consultado sobre cual es su lectura de estas acusaciones por "traición a la patria" del círculo cercano de Alba Luz Ramos.

Agregó que "Daniel comienza a desaparecer como jugador y Rosario lo sustituye. Este movimiento que estamos viendo en la Corte, obedece a eso a la teoría de sucesión. Ortega va paso a paso y ahorita es la Corte y quien se opone, va a caer preso".

Cerco a Ramos "se ha extremado"

Otro analista consultado por 100% Noticias, quien prefirió no ser citado, explicó que actualmente la Corte Suprema de Justicia, es el poder del estado donde "han salido a luz ciertas grietas" y "el cerco alrededor de Alba Luz Ramos se ha extremado".

"Pero resulta poco creíble que vayan a proceder a su detención. Hasta ahora las represalias contra funcionarios del régimen no han llegado a ese nivel de jerarquía", dijo.

El analista considera que el objetivo del régimen con estas capturas y acusaciones es para causar el "terror" a lo interno del poder judicial y los otros poderes del Estado.

"Y ese también puede ser un objetivo, ya que la disuasión, la compra de favores y demás prácticas clientelares no están funcionando, entonces están recurriendo meramente a las represalias para disciplinar a sus propias filas".

Implosión en el régimen

Para la defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, de Nicaragüenses en el Mundo, la acusación formal contra cuatro funcionarios del círulo cercano a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, es parte de la "implosión" dentro de las estructuras del sandinismo. Castillo considera que estos hechos se trata de una "crónica de una muerte anunciada".

"Estamos ante manifestaciones claras de la implosión que inicia y el derrumbamiento sobre sí mismo del sistema instalado por la la dictadura Ortega Murillo en el país", aseveró Castillo.

Según Castillo el proceso de deterioro de las instituciones en Nicaragua se "revierten" ahora a las personas que han contribuido con el régimen.

"En el caso del sistema de justicia, uno de los poderes más importantes en una sociedad, el haberlo llevado al colapso y subordinarlo completamente a la voluntad discrecional de la dictadura y sus más files operadores hace que hoy ningún ciudadano o ciudadana, sea o no parte del régimen escape a la barbarie y a la injusticia" señaló.

Y llamó a "quienes tenga su conciencia limpia en las instituciones del Estado tomen distancia y se unan a la lucha del pueblo, de recuperar el país para todos y todas", dijo Castillo.