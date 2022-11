La policía ocupó las instalaciones de Ortega´s Multiservicios, empresa que confirmó en sus redes sociales la detención de su propietaria por “motivos políticos”. Copynic sería la otra empresa afectada.

Ortega’s Multiservicios y Copynic son las dos empresas capitalinas que supuestamente cerró la policía de Nicaragua en los últimos días, por presunta “investigación política” y detuvieron a sus propietarios, sin que hasta el momento haya información oficial al respecto.

Ortega’s Multiservicios, una empresa que se describe como de publicidad y marketing, este sábado anunció en su muro de Facebook que no han podido cumplir con la entrega de los pedidos que tenían porque su propietaria está detenida por motivos políticos, asimismo, en Twitter se conoció que Copynic fue “confiscada” por la policía y que su propietario está en El Chipote.

Ortega’s Multiservicios posteó: “Buenos días. Hay una explicación a todo lo que está pasando con los pedidos. El Gobierno tiene detenida a la dueña por investigación política. El local con todo dentro se lo cerraron”.

El anuncio lo hicieron luego que el viernes sus clientes explotaran en redes sociales reclamando por la entrega de los productos solicitados.

“El día de hoy no estamos laborando por motivos de fuerzas mayores”, publicaron el viernes y sus clientes molestos empezaron a comentar reclamando la devolución del dinero que habían pagado por los encargos.

“Me citaron y ya sabían que no iban a estar”. “Mi pedido era para ayer y quedé mal por culpa de ustedes, aún así me hicieron darles tiempo… Fui al local y está cerrado. Necesito me respondan, me den mi mercadería ya o me reembolsen”, estos son algunos de los comentarios mientras que otro usuario posteó: “yo pasé ayer que iba a solicitar unas pijamas navideñas y había 3 patrullas de policía rodeando el negocio”.

Dueño de Copynic supuestamente está en El Chipote

Al ver la aclaración que hizo la empresa, algunos de los casi 125 mil seguidores de la página de Facebook de la empresa se mostraron sorprendidos, mientras que otros seguían reclamando.

La empresa está ubicada en el barrio La Fuente y ofrece servicios de serigrafías en diferentes tipos de productos promocionales.

Por otro lado, en el perfil de Twitter @traficoni dieron a conocer que está detenido el propietario de Copynic, empresa que vende y alquila multifuncionales a diferentes tipos de empresa.

“Policía sandinista cae a negocio Copynic en Altamira , su dueño don Hernaldo está preso en El Chipote, incautaron computadoras un día antes y roban todo el negocio”, se lee en el tuit.

Ante esta publicación no hay mayores reacciones y hasta el momento se desconoce con exactitud la identidad de ambos propietarios.