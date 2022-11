Familiares de propietaria de Ortega’s Multiservicios denuncian detención arbitraria de ella y de su tía, Guiselle Ortega

Walkiria Ortega, propietaria de la empresa, y su tía están detenidas y sus familiares no saben dónde se encuentran, por lo que demandan que el régimen informe sobre el estado de ambas

Familiares de Giselle y Walkiria Ortega, esta última propietaria de la empresa Ortega’s Multiservicios, que la policía allanó, denuncian que ambas fueron detenidas con lujo de violencia y demandan que el régimen Ortega Murillo brinde información de ambas.

El jueves en la mañana se dio la detención de Giselle y por la tarde se llevaron a Walkiria, según la información proporcionada por los familiares de ambas.

En el caso de Walkiria “no se sabe nada, ella nunca anduvo en protestas, siempre estuvo fuera del tema. Ella es propietaria de Ortega’s Multiservicios, hace serigrafía, sublimación, los policías retuvieron el local”.

Asimismo, explicaron que no tienen cómo responderles a los clientes, porque la policía confiscó la empresa con todo lo que tenía y congelaron las cuentas bancarias.

“Congelaron cuentas, sacaron a los trabajadores que son padres de familia y ahora están sin empleo, todos los pedidos que había que entregar los dejaron adentro, no hay manera de responderle a la gente por su plata, se llevaron las computadoras, celulares, impresoras”, detalló un pariente de las mujeres.

La familia no tiene certeza de por qué las apresaron, “lo que se sabe que es Walkiria le mandó unos sticker a Guiselle, alusivos a Nicaragua y eso es lo que sabemos, no hay nada de acusación es realmente otro abuso de poder. Ellas no han hecho nada malo para ser tratadas inhumanamente, detenidas arbitrariamente”.

Detenida por segunda vez

La detención de Guiselle fue en la mañana, “con fuerza entraron a la casa, rompieron todo, la sacaron a la fuerza delante de su bebé que es amamantada todavía. Destruyeron todo, la niña quedó con un adolescente que era la única compañía que tenía”, señaló un familiar.

También resaltó que “Guiselle no ha matado, robado ni nada para ser tratada como si fuera la criminal más buscada. Su delito es simplemente levantar la bandera de su país, lo que ha ofendido a nuestros queridos presidentes. Ella defendía a su país y gritaba, jamás dañó a nadie para haber sido tratada a como fue”.

Guiselle estuvo presa en el 2018 y desde entonces “ha sido asediada por la policía todos los fines de semana hasta en el trabajo, donde iba la seguían, siempre la amenazaban y le decían vamos detrás de ti, no importa si andaba con la niña siempre la paraban y la amenazaban”.

El familiar asegura que la policía “todavía no ha dado ningún tipo de información, se le lleva la comida a la estación tres y no sabemos si es verdad o mentira que está ahí. No se sabe nada, simplemente no sabemos si están con vida o no”.

“Como familiares demandamos saber del paradero, a Guiselle le quitaron la tarjeta con su pago y su aguinaldo. La niña necesita su leche, sus pañales y la dejaron sin nada. Rebatieron todo. A Walkiria le congelaron sus cuentas y le quitaron su empresa”, concluyeron.