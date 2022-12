Allanan vivienda de opositora: “Querían la cabeza de Zayda Hernández”

Policías realizaron un operativo en tres viviendas de familiares de la opositora Zayda Hernández para buscarla a ella y a la expresa política Elsa Valle, quien se exilió en EEUU

A eso de las cinco de la mañana de este lunes 19 de diciembre de 2022, fuerzas policiales y civiles allanaron tres viviendas familiares de la opositora Zayda Hernández, así lo denunció ella misma a 100%NOTICIAS.

Agentes de la Policía se presentaron hasta la vivienda de la abuela materna de Zayda Hernández para preguntarle por ella y por la también opositora Elsa Valle, quien recientemente se exilió en Estados Unidos.

Según Hernández, los oficiales usaron el celular de su abuela de 70 años para comunicarse con ella y luego de una breve llamada se lo regresaron.

“Me dijo que tenía información que me encontraba en Nicaragua y que debía aclararles dónde estaba, luego de un par de minutos me preguntaron dónde estaba mi papá”, relató Hernández.

En la breve conversación que Hernández mantuvo con el oficial a través del teléfono pudo recordar aquel policía moreno, alto, que la hostigaba y perseguía años atrás por ser opositora.

“Yo al oficial le dije que su voz me parecía familiar entonces él sonrió y me respondió que atiné y cortó la llamada”, recordó.

Zayda Hernández precisó que los oficiales también irrumpieron donde sus abuelos paternos y este operativo fue más violento.

“Querían la cabeza de Zayda Hernández y saber dónde estaba José Raúl González, mi papá”, dijo.

Posteriormente, irrumpieron la vivienda de su hermana mayor. Además de oficiales antidisturbios y miembros policiales se presentaron civiles. En este allanamiento confiscaron celulares, grabaron la acción y le gritaron a su sobrina.

“Donde mi hermana mayor rompió candados, le gritaron a mi sobrina que es una adolescente que estaba en shock, procedieron a grabar todo y confiscaron sus celulares”, denunció Hernández.

La opositora dijo sentir temor por la estabilidad emocional de sus familiares porque los efectos violentos afectan todas las actividades que se realizan como familia, por ejemplo, el rendimiento académico para su sobrina que está en edad escolar o una comunicación adecuada con sus parientes.

“Para una, su familia es lo más importante que tiene, y esta situación no solo me afecta solo a mí… ¿qué puedo decir con todo esto? Los únicos responsables directos es la dictadura sandinista y toda su cúpula, todo su aparato represivo y una y otra vez voy a seguirlos denunciando, aunque sucedan este tipo de represión y hostigamientos, ya que no pueden hacerlo conmigo, lo hacen con mi familia”, dijo Hernández.

Agregó que mantendrá su firmeza pese a que los ataques represivos están dirigidos a su familia, no está en ella detenerse ni parar las denuncias.

“Esto no me va a callar ni esto tampoco me va a detener, yo sé que mi familia tiene la fuerza suficiente y la confianza en Dios para llevar esta situación de la menor manera”, dijo la opositora desde su exilio.