Hija de Miguel Mendoza: "Papi necesitas comer más, se te sienten los huesitos" tras visita en Navidad en Chipote

11:30 a.m.

Tras la visita familiar por las fiestas de navidad a los presos políticos que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como “El Chipote”, familiares del reo político Miguel Mendoza agradecieron a Dios por verlo nuevamente. Aunque se mostraron preocupados por su deterioro físico.

“El año pasado fue un diciembre muy difícil para la familia, porque no nos permitieron tener ningún tipo de comunicación con Miguel. Alejandra llegó a pensar que Dios se había olvidado de ella en navidad. Me duele mucho verla llorar”, expresó Margin Pozo, esposa del prisionero al recordar que el año pasado no lo pudieron ver en navidad.

Aunque la familia reconoce que ha sido un proceso difícil, doloroso e injusto, sostienen que han aprendido a vivir en fe y dejar todo en las manos de Dios.

“Podemos compartir que sí ha escuchado nuestras oraciones, ha sido testigo de nuestro sufrimiento y más el de una niña, que en estos 18 meses, solo había pedido un abrazo de su padre. Este 25 de diciembre, para la honra y gloria de Dios, volvió a compartir con él y se sintió la niña más feliz del mundo”.

Según Pozo, Alejandra hija de Mendoza le expresó muchas veces a su padre cuánto lo extraña “Papi, estoy emocionada, no puedo creer que estamos juntos nuevamente. Mi corazón está feliz, está palpitando muy rápido. ¡Te amo papi! Quiero que te vayas conmigo. No quiero dejarte aquí”.

Alejandra le dijo: “Papi, necesitás comer más. Se te sienten los huesitos”, relató Pozo a 100% Noticias.

En esta ocasión, Mendoza pudo tener la visita de cuatro de sus hermanos y un sobrino, informó Pozo, quien añadió que el cronista deportivo estaba sorprendido de verlos, después de más de 18 meses preso.

“Fueron cuatro horas, pero se hicieron cortas para Miguel y la familia. Esta vez pudieron visitarlo además de Alejandra, cuatro hermanos y un sobrino, quienes lo habían visto por última vez el 14 de junio de 2021. Ya imaginarán cómo se sintió Miguel”, contó.

También el cronista envió un saludo a sus colegas periodistas independientes “Los días en ese encierro, sin leer y escribir, son desesperantes. Pero nuestra fe está puesta en el Dios del universo y sabemos que el milagro de su libertad llegará pronto. Miguel les envía muchos saludos y agradecimiento por acordarse de él y mostrar solidaridad con Alejandra”.

El cronista deportivo Miguel Mendoza fue encarcelado el pasado 21 de junio del 2021, cumplió un año y medio en El Chipote por utilizar las redes sociales para criticar al régimen de Daniel Ortega.

En febrero de 2022, Mendoza fue condenado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y difundir noticias falsas.

Mendoza ha brindado cobertura a los deportes para diversos medios informativos nicaragüenses durante 30 años, y en las redes sociales compartía opiniones sobre la política y la situación de los derechos humanos, al igual que duras críticas al régimen de Daniel Ortega.