El dictador Daniel Ortega hizo su primera aparición pública del año 2023 para inaugurar la XXXIX legislatura de la Asamblea Nacional. En su intervención, dijo que los presos políticos de Nicaragua deberían de ser condenados a “cadena perpetua” y tomó el intento de golpe de Estado en Brasil, para justificar las más de 300 muertes de civiles en Nicaragua ocurridas durante el año 2018 a manos de policías y paramilitares.

El dictador en su discurso paranoico, llamó a sus fuerzas de represión "a dormir con un ojo abierto y el otro cerrado porque las alimañas andan por ahí, andan ahí las alimañas" al señalar a los opositores.

En su discurso, Ortega no perdió la oportunidad para cargar contra Estados Unidos, acusándolos de financiar grupos para propiciar golpes de Estado, en referencia a las últimas protestas en Brasil, en donde simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se tomaron por la fuerza la sede de gobierno y otros edificios gubernamentales.

“Y el imperio conspirando, conspirando y conspirando, invirtiendo millones para provocar el intento de golpe de Estado en abril y fue un golpe de estado sangriento, más de 300 muertos produjo ese intento de golpe de Estado”, aseveró Ortega.

“Ni condenando a pena perpetua pueden saldar el daño que les produjeron a Nicaragua, a las familias, los golpistas, los terroristas, el daño que le produjeron a la economía con los tranques que mantuvieron en el país, trancando incluso el tráfico internacional y al final no había más que restaurar el orden y para restaurar el orden lógicamente ahí estaba la Policía con la Policía voluntaria (paramilitares) y el Ejército resguardando áreas estratégicas y se logró derrotar el golpe”, manifestó Ortega sin el menor remordimiento.

Entre las víctimas de abril de 2018, se encuentran varios menores, quienes fueron alcanzados por las balas de policías y paramilitares que reprimían a la población desarmada.

“Y luego, retomando el camino que veníamos abriendo, retomando la paz, la estabilidad, la actividad económica, caminos, hospitales todo lo que se ha venido haciendo todos estos años, realmente es un milagro que un país con economía tan pequeña como la nuestra haya hecho tanto con tan poco”, afirmó el mandatario.

Justifica masacre con protestas de Brasil

Como de costumbre, Ortega hizo un repaso por la historia. De igual manera, el mandatario condenó las protestas en contra del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien calificó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.

“Lo que aconteció el día de ayer, que no podemos dejarlo pasar, increíble, estaba viendo por la televisión y me resultaba increíble, el mismo esquema de los Estados Unidos de Norteamérica, así como se lanzaron miles de norteamericanos del partido republicano a tomarse el Congreso para que el Congreso no pudiese dar la presidencia al presidente Biden, así se lanzaron los de Bolsonaro, un fascista, un militar fascista, no ocultaba su fascismo, su racismo, su odio a las mujeres y se fue a Miami”, expresó.

“Ahí está el hervidero, de todos los que viven conspirando contra los pueblos que luchan por su autodeterminación y su independencia, el hervidero que bien le llamaron Fidel, los hermanos cubanos, la gusanera. Ahí está la gusanera envenenada y se fue con el jefe de seguridad activo ahí en miami y estando él allá, entonces la misma modalidad de Estados Unidos entrando al congreso y los golpistas de Brasil entrando al congreso y entraron al congreso y entraron al poder electoral y entraron a la Presidencia de la República y Lula estaba en Sao Paulo”, agregó Ortega.

El mandatario nicaragüense aprovechó para defender al presidente brasileño, quien por tercera ocasión ocupa la presidencia del país, tras ganar las elecciones presidenciales.

“Quien se iba a imaginar en Brasil, que acaba de ganar elecciones y se repite la historia y esto tiene que ver en la forma en que el fascismo se está reinstalando en el mundo, reinstalándose en Estados Unidos, en Europa donde abiertamente aparecen partidos fascistas y lo vemos ahora en Brasil y vemos en Bolivia porque es el fascismo porque es el fascismo que quiere desconocer resultados electorales, que quieren desconocer triunfo”, finalizó Daniel Ortega.