En el discurso Ortega se refirió al supuesto “intento de Golpe de Estado” en abril 2018 porque supuestamente los “opositores” siempre “conspiran” contra su régimen

Daniel Ortega, quién usurpa la presidencia de Nicaragua, mostró que se encuentra paranoico por sus ansias de aferrarse al poder, al expresar que “duerme con un ojo abierto y otro cerrado”. Al respecto, el mayor en retiro Roberto Samcam considera que las declaraciones de Ortega están dirigidas a la base sandinista que todavía lo respalda|.

En la Sesión Inaugural de la 39 Legislatura de la Asamblea Nacional, Daniel Ortega se refirió al supuesto “intento de Golpe de Estado” en abril 2018, sucesos que lo mantienen alerta porque supuestamente los “opositores” siempre “conspiran” contra su dictadura.

“Por eso hay un Principio: Aunque las aguas estén mansas, y hay un Proverbio, “de las aguas mansas líbranos, Señor”. Sí, no hay que confiarse. No podemos confiarnos, porque los terroristas ahí andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de los Estados Unidos, del Gobierno norteamericano y de Gobiernos europeos. Siguen conspirando, y no podemos confiarnos, y ya estamos viendo cómo actúan con la mayor desfachatez”, expresó Ortega.

La paranoia de Ortega es tal, que expresó “todos juntos a trabajar con energía, con firmeza, con disciplina, pero a dormir con un ojo abierto y otro ojo cerrado, porque las alimañas andan ahí, ¡andan ahí las alimañas!”.

En este sentido, Ortega dijo que los presos políticos de Nicaragua deberían de ser condenados a “cadena perpetua” y tomó el intento de golpe de Estado en Brasil, para justificar las más de 300 muertes de civiles en Nicaragua ocurridas en el año 2018 a manos de policías y paramilitares.

“Y fue un Golpe de Estado sangriento, más de 300 muertos produjo ese intento de Golpe de Estado, ni condenados a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua, a las Familias, los golpistas, los terroristas”, dijo Ortega.

Añade “Y aquí donde se cometieron crímenes, si se captura a los criminales, viene la campaña para que se ponga en libertad a los criminales (…)¿No les va a caer el peso de la Ley? ¿Va a desaparecer la Justicia ante los terroristas, ante los golpistas? ¡No! Ese es un Principio Sagrado: ¡Así como defendemos la Paz, tenemos que defender con firmeza la Justicia y la aplicación de la Justicia contra los criminales!”, sostuvo.

Al respecto, la activista política Alexa zamora expresó que dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su núcleo más duro hay un total “estado de paranoia” porque saben que la forma en la que están reteniendo el poder es insostenible.

“No puede haber gobernabilidad a largo plazo, ni estabilidad a largo plazo en un régimen que se sustenta únicamente en el uso de la fuerza y en el estado de terror que tienen sometida a la ciudadanía nicaragüense”.

Por otro lado, el mayor en retiro Roberto Samcam considera que las declaraciones de Daniel Ortega están dirigidas a calmar a la base sandinista que todavía lo respalda, para descartar cualquier especulación de liberación de presos políticos.

“En los actos públicos Ortega trata de enviar un mensaje de fuera porque sabe que mucha gente lo ha abandonado se han ido para Estados Unidos gente que ha desertado de las filas del FSLN porque no confían en él, ni en Rosario por todas las locuras que están haciendo, la persecución contra la Iglesia Católica hay mucha gente del FSLN que son son católicos y prefieren irse del país para no estar siendo cómplices, aunque fueron cómplices de la Operación Limpieza” dijo Samcam a 100%Noticias.

También sostiene que el mensaje de Ortega es para mostrar que no hay “signos de debilidad”, tras la visita que realizó a su hermano Humberto Ortega y la discusión con Rosario Murillo.

“Con la platicada con el hermano mucha gente especuló, que eso era para los presos políticos y que el 10 de enero los iba a sacar etcétera, entonces él le dice a su militancia nada de eso, aquí seguimos fuerte, no estamos mostrando síntomas de debilidad absolutamente y estos deberían de estar purgando cadena perpetua. Ese es un mensaje de fortaleza de moralización a una base que está cada día más raquítica y se está quedando únicamente con los violentos, con los fanáticos, con con los armados y criminales, entonces él trata de decirle mantengámonos juntos. Aquí estamos, siempre fuertes y combatiendo al enemigo interno”.