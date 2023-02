Daniel Ortega: “Propuestas de negociación vienen envenenadas”

Daniel Ortega sostiene encuentro con el canciller de Irán, Hossein Amir-Abdollahian y arremetió contra Estados Unidos, Europa, atacó a las Naciones Unidas y la tildó de “instrumento de la política imperialista”

Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua sostuvo un encuentro con una delegación de Irán encabezada por el canciller Hossein Amir-Abdollahian. Ambos anunciaron estrechar lazos de cooperación y rechazaron las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Ortega arremetió contra Estados Unidos y señaló que “los imperialistas de la tierra hablan de diálogo, tienen veneno en sus propuestas de negociación”, y que dichas propuestas “vienen envenenadas”.

En su alocución, Ortega defendió las bombas atómicas de Irán y reclamó que Estados Unidos no tiene autoridad para estas prohibiciones. “En este mundo todos deberíamos tener nuestra armita atómica para que nos respeten”, señaló.

Ortega llamó “criminales de la Tierra” a Estados Unidos y lo responsabilizó de ser los únicos que han lanzado bombas atómicas en el mundo. “Por eso han ejercido presiones, chantajes contra Irán, cuando Irán incluso, hemos sabido que ha convertido esfuerzos en la energía atómica para fines pacíficos”, agregó.

Ortega nuevamente abogó para que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, sea excarcelado y retome el poder. El exmandatario peruano fue retirado desde el pasado 7 de diciembre tras dar un golpe al intentar disolver el congreso peruano.

“El pueblo está protestando… y qué dicen los imperialistas de la Tierra. Nada. No hay condenas de Naciones Unidas, no hay condenas de los yanquis de los europeos, por qué, porque simplemente son ellos mismos, alimentando esos crímenes porque no quieren reconocer el derecho a que retorne el presidente”, insistió.

Irán

Mientras tanto, el canciller de Irán, Hossein Amir-Abdollahian emitió un breve mensaje en el que agradeció el recibimiento a su delegación en Nicaragua, anunció una posible visita del presidente iraní e invitó a Daniel Ortega y Rosario Murillo a visitar su país.

“Nosotros estamos planificando una futura visita del presidente Seyed Ebrahim Raisi por América Latina, incluyendo el país amigo de Nicaragua", expresó el canciller iraní.

Esta es la segunda visita de un representante del Gobierno iraní en Nicaragua desde enero de 2022, cuando Teherán envió a la ceremonia de la más reciente investidura de Ortega como presidente a Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires.

Según los medios de comunicación oficialistas, que tuvieron acceso al recibimiento de Amir-Abdollahian, el canciller de Irán firmó acuerdos de cooperación.

En diciembre pasado los Gobiernos de Nicaragua e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en diversos campos, incluyendo el energético, agropecuario, comercio, entre otros.

La firma de los acuerdos entre Nicaragua e Irán estuvo a cargo de Denis Moncada y Amir-Abdollahian, durante una visita del canciller nicaragüense a Teherán.