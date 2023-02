Daniel Ortega preocupado de que se formen grupos armados en Costa Rica, revela Ministro de seguridad

El Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Jorge Torres, manifestó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran preocupados que se formen grupos armados en San José. Destacó que las relaciones con la Policía y Ejército de Nicaragua son normales “no profundas”.

“Normalmente ellos (Nicaragua) están preocupados si hay grupos armados en Costa Rica, no es permitido eso, ya hemos hablado con mucha gente que viene refugiada no vamos a permitir que desde aquí se vayan a conformar un grupo para violentar a las autoridades nicaragüenses, nosotros no lo vamos a permitir”, sostuvo.

El Ministro de Seguridad indicó que “Hay una relación normal de intercambio en caso de que nosotros veamos que una estructura criminal se pasa a trabajar donde ellos (Nicaragua) o que tengamos nosotros algún grupo que opera en ambas fronteras, nosotros sí coordinamos con ellos (...) mecanismos formales para intercambiar información, no usamos contactos personales sino muy institucionales y formales o a través de la Cancillería”.

También recalcó que Costa Rica no es “base terrorista”, en referencia a las declaraciones de Daniel Ortega que acusó a la nación por dar refugio a opositores nicaragüenses.

“Costa Rica es un país democrático de mucho respeto a los derechos fundamentales y yo creo que emigrar es un derecho humano, si hay muchos nicaragüenses que quieren emigrar y quieren respetar nuestras costumbres, nuestras autoridades, pues son bienvenidos, en el mundo entero emigrar no es un delito, es un derecho humano”.

Tras un encuentro con miembros del Comando Sur de Estados Unidos, el funcionario costarricense explicó que en una reunión entre la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, las autoridades mostraron preocupación que se formen grupos armados.

“Tuve una conversación llana con ellos, sincera y que estamos anuentes a cooperar; Si ellos están persiguiendo algún grupo criminal en nuestras fronteras, estamos para coordinar y trabajar como países, verdad, unidos en la misma lucha, no para permitir una agresión de parte de ellos, entonces dejamos la nota nos reunimos en buena lead en buenos términos y ahí terminamos en conclusión de una futura reunión en Costa Rica”, expresó Torres.

En 2022 Nicaragua y Costa Rica sostuvieron un encuentro debido a que una lancha de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua ingresó a aguas marítimas costarricenses.

“Hace algunos meses tuvimos una reunión en la frontera en Peñas Blancas con autoridades nicaragüenses todas en general, el Ejército, la inteligencia de Estado y la policía porque queríamos demandar algo; los vecinos de la zona de Guanacaste nos hablaban de una posible invasión de la soberanía nuestra sobre todo en el mar de las autoridades nicaragüenses, entonces queríamos conversar con ellos que era lo que estaba pasando, pero además dejar una nota reclamando y ver que nos contestaban”, explicó Torres, quién señaló que siguen esperando una respuesta.

Costa Rica es sede de Conferencia Centroamericana de Seguridad (CENTSEC, por sus siglas en inglés) 2023 y en la que se dieron cita 13 países, el gran ausente es Nicaragua.

La conferencia, es auspiciada cada año por el Comando Sur de Estados Unidos, para promover el diálogo entre los jefes de seguridad y de defensa para facilitar el intercambio de ideas, experiencias y perspectivas, con el fin de abordar los desafíos en seguridad y fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad de la región.

Los temas que abordan en este encuentro están relacionados con la protección de infraestructuras críticas en el ciberespacio, cambio climático, seguridad ambiental y derechos humanos, informó la Embajada de Estados Unidos en San José.