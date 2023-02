Policía se toma instalaciones del grupo Venancia: “Esto es un robo”, denuncia organización

Directivos del grupo Venancia, una organización que fue ilegalizada por la dictadura de Daniel Ortega en 2022, denunciaron que agentes policiales y miembros de la PGR llegaron a tomarse el local donde operaron durante 31 años

El grupo Venancia denunció que agentes de la sancionada Policía y miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) ingresaron por la fuerza a las instalaciones ubicadas en el barrio Guanuca, donde funcionaba la organización sin fines de lucro para tomárselas.

Directivos del grupo Venancia, una organización que fue ilegalizada por la dictadura de Daniel Ortega en 2022, denunció que los agentes llegaron a eso de las nueve y treinta minutos de la mañana, para ingresar al local donde operaron por 31 años.

“El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos”, denunció Venancia en un comunicado.

“Las instalaciones de Grupo Venancia han sido durante todos estos años una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del Norte de Nicaragua. También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes, y una tarima para promover la cultura, el arte y el activismo en esta ciudad”, detallaron.

Durante sus años de servicio, el Venancia fue un espacio de “denuncia y acuerpamiento” y un punto de encuentro para personas de la comunidad LGBTIQ, “no solo para reflexionar sobre sus derechos, sino para celebrar el orgullo sin ningún tipo de discriminación”.

“Esto es un robo, ni siquiera es una confiscación, porque no están cumpliendo los procedimientos legales para ello. Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea delito”, denunció Venancia.

La organización fue despojada de la personería jurídica bajo el argumento de que han incumplido con entregar al Ministerio de Gobernación los reportes financieros establecidos por las leyes de Nicaragua.

Colectivo condena despojo

Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, condenó el despojo de las instalaciones del grupo Venancia.

“Repudiamos la persecución contra las defensoras de derechos humanos y denunciamos las confiscaciones masivas que realiza el estado a través de las cancelaciones de las personalidades jurídicas de organizaciones de la sociedad civil que promueven derechos humanos y la democracia”, escribió el Colectivo en una nota de prensa.

“El Colectivo se solidariza y reconoce el trabajo del Grupo Venancia quienes en medio de ataques y la confiscación de sus bienes, prohibida por la Constitución Política de Nicaragua, han dicho que seguirán con su “compromiso por una patria libre de violencias en todas sus dimensiones” detalló el organismo defensor de derechos humanos.