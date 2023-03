Daniel Ortega acusó a Ronald Reagan de ser "peor que Hitler", 38 años después el papa compara a dictador con Hitler

El sumo pontífice llamó “desequilibrado” a Daniel Ortega por imponer una condena de 26 años de cárcel a Monseñor Rolando Álvarez

En 1985, el dictador Daniel Ortega acusó a Ronald Reagan, en ese entonces presidente de Estados Unidos, de "comportarse peor que HitIer" y promover una "política de exterminio" contra Nicaragua. 38 años después de esas declaraciones, el papa Francisco tildó de “hitleriana” a la dictadura de Ortega.

Tras una emboscada a la guerrilla sandinista en León donde murieron ocho mujeres que se dirigían a visitar a sus hijos, que cumplían el servicio militar obligatorio, Ortega culpó al Gobierno estadounidense del hecho.

"Esas mujeres no llevaban pistolas ni fusiles; lo que llevaban era el corazón lleno de amor, de decisión y de patriotismo, y por eso las asesinaron", dijo Daniel Ortega, quien calificó a Reagan de "asesino, fascista y criminal" destacó en ese momento el diario El País.

"Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas", afirmó la máxima autoridad de la Iglesia católica.

El sumo pontífice llamó “desequilibrado” a Daniel Ortega por imponer una condena de 26 años de cárcel a Monseñor Rolando Álvarez.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano.