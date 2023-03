Después de ser sacado del estadio en el que Nicaragua jugaba contra Venezuela en el clásico Mundial de Beisbol, Caldera señaló directamente al excarcelado Jeffrey Jarquín y asegura que levantará cargos contra quienes lo increparon

Luego de haber sufrido la humillación de tener que retirarse del estadio de los Marlins de la Florida, donde Nicaragua se enfrentaba a Venezuela, porque los exiliados y la diáspora nicaragüense lo acusaron de paramilitar, Juan Caldera aseguró que va a levantar cargos contra los que asegura lo “agredieron y amenazaron”.

Llama la atención el hecho de que Caldera, quien también ha sido atacado en sus publicaciones, las cuales han tenido más reacciones de Me divierte que Me gusta, se refirió directamente al excarcelado político Jeffrey Jarquín.

“Este joven fue uno de los incitadores que me anduvo siguiendo desde el juego anterior en, donde Nicaragua se enfrentó a Dominicana”, dijo Caldera, quien acompañó el texto con una imagen del exiliado que es también conocido como “El Nene”.

Asimismo, sacó a flote sus aires de superioridad al decir que entiende “que estos jóvenes la estén pasando mal en un país ajeno y donde si no trabajas no comes y la pasan muy mal, pero que personalmente me agregan y amenacen de muerte, de seguro se les agravará aún más su actual situación”.

Dijo lo del agravar más, porque dice que él “como empresario de 40 años de trayectoria y más de 3 décadas viajando como turista a Estados Unidos y que jamás me he metido en ningún problema con las autoridades, levantaré cargo contra todos los que me agredieron y amenazaron en el estadio”.

Asimismo, señala que tiene un video que él mismo grabó “al momento que estos señores me atrevieran en la comodidad de mi silla”.

Lo destrozan en Facebook

Caldera aseguró que no lo expulsaron del estadio, sino que debido a que “hermanos nicaragüenses, que con mucha ira llegaron hasta mi silla en donde estaba disfrutando el partido entre Nicaragua y Venezuela,” el delegado de seguridad lo buscó y lo “llevó a una zona exclusiva en donde todo el partido estuve con seguridad máxima y muy bien atendido”.

Al leer este post, los seguidores de Caldera empezaron a cuestionarlo, algunos se burlaron y le dijeron que es más importante y más famoso que Daddy Yankee y que Anuel, cantantes que no tuvieron escoltas en el estadio, pero él sí.

Otros le escribieron que seguramente lo ubicaron en el techo, porque el único video que cargó a la página se ve lejos del terreno de juego.

“Muestre foto tío de que vio el juego como un sultán”, escribió un seguidor de Caldera. Otro le dijo: “Tío, queremos ver las fotos de la zona exclusiva, no es que no le creamos, es para conocer el estadio mejor”.

Otro de sus seguidores dijo que lo enviaron a la zona exclusiva del parqueo, porque era mentira que él iba a entrar a una cabina VIP y no se iba a tomar fotos.

Y la cereza en el pastel fue que subió un video en el que “narra” el último out del partido y menciona a Janior Montes, un pelotero que tiene alrededor de dos años retirado del beisbol.