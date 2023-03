A inicios de 2022, Alvarenga fue condenado por la justicia sandinista, por el supuesto delito de propagación de noticias falsas

Donald Alvarenga, quien se convirtió en el primer preso político acusado bajo la ley de ciberdelitos, dijo a 100% NOTICIAS que las pruebas que presentó el Ministerio Público en su contra fueron fabricadas por agentes policiales, quienes lo detuvieron bajo engaños la tarde del 5 de noviembre, en las vísperas de la farsa electoral de 2021.

Al momento de su detención, Alvarenga se encontraba junto a su familia en su casa de habitación ubicada en el municipio de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, lugar de donde fue sacado bajo engaños.

“Ese día (cinco de noviembre de 2021), llegamos a la estación de Policía de Chinandega, yo soy originario de Chichigalpa y me llevaron a Chinandega. Al llegar (a la delegación policial) un policía dijo: ´jefe, ya trajimos al hombre que mandó a llamar´. ´Andá metelo a la celda, que me lo venís a dejar a mí´”, recordó don Donald quien es parte del grupo de los 222 excarcelados desterrados de Nicaragua hacia Estados Unidos.

“Me detuvieron sábado y fue hasta el día jueves que me sacaron a las siete de la noche para que les diera la clave del teléfono, comenzaron a revisar el teléfono, pregunte porque me revisaban y me dijeron que es una orden de Managua”, expresó Alvarenga.

Donald Alvarenga pertenecía a la Unidad Nacional Azul y Blanco y desde esa agrupación pretendía hacer incidencia para recuperar la democracia en el país.

A inicios de 2022, Alvarenga fue condenado por la justicia sandinista, por el supuesto delito de propagación de noticias falsas y por menoscabo a la integridad nacional.

“Llegaron a atestiguar el jefe de la Policía de Chichigalpa, el oficial operativo. Yo no los conocía a los dos, me detuvieron de forma ilegal, no llevaban orden de captura, fui llevado con engaños. En el expediente aparece que ellos me quitaron el teléfono, que me requisaron en la vía pública el día cinco de noviembre”, puntualizó el ex reo político.

El miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco también dijo que los oficiales “manipularon el expediente” porque a pesar de que su detención ocurrió la noche del cinco de noviembre, pusieron que fue capturado el día 15 de ese mes “porque me estaban presentando en los juzgados el 17 de noviembre”, dijo.

“Policías que ni conozco, atestiguando, como si ellos vieron el momento que hice las supuestas publicaciones. Por otro lado, el oficial operativo y el jefe de Chichigalpa argumentaron que yo me reunía cada 15 días con gente en mi casa”, finalizó don Donald Alvarenga.