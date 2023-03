7 a.m.

En un panel analizaron cómo la ley de Ciberdelitos no solo amordaza a los jóvenes, sino que atemoriza a toda la población, a tal punto que muchos no usan sus propios nombres en las redes sociales

Este martes se llevó a cabo el conversatorio “Derechos digitales de los jóvenes nicaragüenses”, en el cual los panelistas evidenciaron como la Ley de Ciberdelitos se convirtió en un arma del régimen Ortega Murillo para atacar esa trinchera desde la cual los jóvenes siguen su lucha y que ha llevado a encarcelamientos como el de Samantha Jirón, a quien hicieron presa política por un tuit.

Yunova Acosta, del sector juvenil de la Alianza Cívica por la Democracia, expuso que las leyes como la de Ciberdelitos no solo están afectando a los jóvenes, sino a toda la ciudadanía nicaragüense.

En Nicaragua esa ley de ciberdelitos o ley mordaza entró en vigencia el 30 de diciembre del 2020 y en total hubo 11 detenciones ilegales y arbitrarias, así como juicio a opositores y entre ellos un caso muy particular y es el de Samantha Jirón. Ella fue detenida en noviembre del 2021 y fue acusada por 13 años de cárcel por un tuit en el que decía viva Nicaragua libre”.

Asimismo, Acosta citó que también hay periodistas que eran de La Prensa que también fueron acusados por esta ley de ciberdelito en Nicaragua.

“Nosotros decimos que es el país de las maravillas, porque simplemente por expresarte de lo que sentís en dentro de las redes sociales mucha gente y muchos ciudadanos tienen temor de salir con sus propios nombres en sus redes sociales y es que muchos no se imaginaban de que iba a entrar en vigencia esta ley o que te iban a detener por un tuit, pero vemos cuántas violaciones a nuestros derechos de libertad de expresión han venido sucediendo a partir del 2018 a la fecha”, señaló.

Por otro lado, dijo que “las redes digitales son nuestra trinchera de lucha en este tiempo y cómo vamos en el tema de la globalización y nosotros como jóvenes activistas y políticos vamos innovando cada día de cómo hacer nuestras luchas políticamente, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la libertad de expresión dentro de todas las plataformas digitales”.

Lea más: Departamento de Comercio de EEUU sanciona a la policía sandinista

“No importa la edad en Nicaragua, no importa si sos joven, no importa si sos de la tercera edad, no importa si tenés una enfermedad crónica, puede ir preso y tener 13 años de cárcel por una publicación ya sea en Twitter, ya sea en Facebook o por un video denunciando todas las violaciones de derechos humanos que tenemos en Nicaragua”, enfatizó.

Quieren callar las voces disidentes

Por su parte, Ricardo Zeas, estudiante de derecho con énfasis en derecho informático, explicó que el derecho digital es un derecho multidisciplinario que abarca distintas profesiones y “se puede encontrar el derecho digital, está dentro de la psicología, dentro de la medicina, dentro del mismo derecho, la ingeniería, etcétera. Asegura que es un derecho autónomo y por lo tanto no necesita instituciones especializadas o un ministerio especializado para su constante investigación”.

“Es un derecho que se ejerce a través de una ley especial en Nicaragua, vimos que a través de las redes sociales se evidenció la dimensión de la represión que el gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo hicieron contra la población y más contra la población joven, porque los hechos más atroces sucedieron dentro de las universidades, ahí estuvieron los primeros muertos, muchas personas intoxicadas por el gas lacrimógeno”, señaló.

Él considera que “esta regulación es un intento del gobierno de Nicaragua de callar las voces disidentes a sus políticas, es un intento contra las juventudes, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo siempre han estado en contra de la lucha juveniles, solo se han disfrazado para apoyarlas en momentos que los han necesitado porque hemos sido un objeto para ellos, nos han ocupado como parte del utilitarismo del gobierno para lograr llegar al poder nuevamente”.

Como parte de los retos establece que “los jóvenes asumamos más compromiso por la creación de más políticas públicas que el estado deba asumir en una nueva Nicaragua, es cierto que no lo podemos hacer en este momento, por el estado de represión que estamos viviendo, pero podemos irlo construyendo desde este momento, para llegar y presentar estas propuestas a los nuevos gobiernos que vengan después y prever así que las nuevas generaciones no vivan lo que nosotros hemos vivido”.

Existe Carta de Derechos Digitales

Marión Briancesco, de la Fundación Puentes por el Desarrollo, compartió que este fin de semana en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno fue aprobada la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales que plantea una serie de principios que pueden ser acogidos en la legislación y en las políticas públicas de los estados, que trata temas como la inclusión digital, ciberseguridad, privacidad, la participación política en entornos digitales y muchos otros.

“La brecha de acceso que tiene que ver con el acceso que tengan las personas a internet, a los diferentes dispositivos digitales, a las diferentes tecnologías, pero también la brecha de alfabetización que tiene que ver con la destreza y el conocimiento que tengamos a la hora de interactuar con la tecnología”, resaltó.

Asimismo, aclaró que, aunque Costa Rica es una democracia, no está exenta de fallas y de “ataques cibernéticos como los que sufrimos en Costa Rica el año pasado y que terminaron paralizando servicios públicos esenciales”.

Finalmente, se conoció que el 10 de junio del 2022 en Naciones Unidas se nombró a un secretario general enviado para la tecnología o para la tecnología.

El conversatorio fue organizado por la Fundación Puentes para el Desarrollo, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua y la Red Latinoamericana de jóvenes por la Democracia.