Oposición y propuestas de organización: pluralidad que necesita consenso

Roberto D’Andrea, del desaparecido Partido Acción Ciudadana y Elvira Cuadra, Directora del CETCAM analizan los escenarios planteados por la oposición nicaragüense en la carrera por llegar a una concertación que permita derrocar la dictadura Ortega Murillo.

D’Andrea asegura que la oposición está en un punto en el que tiene que dejar de lado los egos y las ambiciones personales para escoger entre las tres propuestas que existen y que son casi similares, porque se necesita una sola voz.

“Todos estamos organizados en algún espacio, todos tenemos algo que hacer, los que no tenemos realmente podemos servir, podemos servir de asesores, podemos servir de lo que sea, pero podemos servir. La idea es ser útil, no criticar, estar apoyando la verdadera unidad. Necesitamos una sola voz y esa voz la vamos a hacer organizados y esa es la voz que va a sacar al régimen de los Ortega Murillo de Nicaragua”, señala.

Él afirma que hay tres propuestas que cada una tiene razón, pero se debe “escoger una representación bastante democrática, pluralista, transparente y que también puedan participar miembros que estén en Nicaragua y que estén fuera”, dijo en 100% Superchat.

Las propuestas las resume así: “La del PAC es una mesa de concertación que llamamos congreso, la dividimos por sectores y se escogen a dos por sector y esos representarán a la oposición. La de Irlanda fue voto en el exterior, los más populares, los que tienes más dinero y más acceso a los medios son los que van a ganar; y la de Iniciativa por el Cambio que es bastante completa también, es una mesa de concertación de la que se saca el contrapoder por medio de elecciones dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, pero hay otra que es la unión de las tres”.

D’Andrea dice que la idea es que se haga una mesa de concertación o congreso “con organizaciones reales, evitando lo que sucedió en el pasado, cuando una misma organización se dividió en 10 organizaciones y tenía 10 votos, después de eso ahí definimos, bajo los principios de abril, no diálogo, no elecciones anticipadas no elecciones del todo con el régimen. Acordémonos, que es un régimen criminal. Después de eso, dividir por sectores, escoger a dos por cada sector y de esa escogencia consultarle al pueblo, consultarle a los del exterior y a los del interior si le gusta qué personas le gustan de esas y si hay un porcentaje altísimo que no le gusta pues se cambia dentro del sector y así sacamos el contrapoder”.

Cuadra ve positivo que haya diferentes propuestas

Elvira Cuadra señaló que usualmente cuando hay esa diversidad de propuestas y de actores haciéndolas, la idea o lo que circula en términos generales es que hay mayor división, pero ella considera que “es positivo que haya diferentes propuestas y que haya diferentes grupos empujándolas”.

También apunta a que la excarcelación de los 222 prisioneros políticos que estaban en Nicaragua se ha convertido en un empuje de este proceso e indudablemente significa el fortalecimiento de algunos de los espacios de oposición.

“Aunque todavía los esfuerzos no han terminado de cuajar en una competencia que yo no llamaría propiamente unitaria ni única sino en una de convergencia, es evidente que se ha reanimado ese proceso de que los diálogos están abiertos entre los diferentes actores e iniciativas y que hay muchas probabilidades, muchas oportunidades para que efectivamente se pueda producir esa convergencia”.

Por otro lado, Cuadra dice que la oposición debe estar preparada para un desenlace inesperado dentro de Nicaragua con respecto al régimen, “ya sea por erosión de ellos mismos, incluso hasta se ha manejado la muerte de Ortega”, pero ella cree “que las condiciones todavía no están dadas ni tanto de parte del régimen ni tanto de parte de la oposición, creo que hay un proceso en curso del lado de la oposición creo que hay mejores condiciones que las que había el año pasado o en el 2021 o incluso en el propio 2019, pero todavía hace falta trabajo por hacer”.

Cuadra también afirma que se debe construir esa convergencia que es una meta y no es la solución, pero es un paso importante en ese camino de preparación y es un proceso complejo, porque hay actores que tiene diversas ideologías, diversas visiones sobre Nicaragua y sobre la forma de resolver esta crisis que se ha prolongado en el tiempo y los actores son de diferente naturaleza.

“Tenemos actores que tienen o que vienen de estructuras políticas partidarias, hay actores y emergentes de sociedad civil que surgieron al calor de las protestas de 2018 y poder concertar, poder construir consenso entre esas diferentes posiciones y esos diferentes tipos de actores pues en un proceso complejo”, concluye.