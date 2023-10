Crece desconfianza en círculo de Daniel Ortega, "asesores" cubanos desplazan a nicaragüenses

11:00 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra rodeado de “asesores” cubanos, quienes poco a poco han ido desplazando a los nicaragüenses que integraban el círculo de Ortega. El Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam asegura que Nicaragua está en un proceso acelerado de “cubanización” de la represión.

Para nadie es un secreto que desde 2007 cuando el régimen de Daniel Ortega tomó el poder, ciudadanos de origen cubanos empezaron a operar como “asesores” en el país.

Sin embargo, a raíz de la rebelión del 18 de abril del 2018 se duplicó el número de cubanos de Inteligencia que operan de forma regular.

100%Noticias conoció que Ortega está trayendo asesores cubanos y desplazando a los nicaragüenses por desconfianza. “Son 60 asesores cubanos”, informó una fuente anónima.

Al respecto, el Mayor en Retiro, Roberto Samcam, explicó que Venezuela fue la primera nación en “copiar” todas las fuerzas armadas, Ejército y Policía, aunque en este particular Nicaragua tienen un experiencia en el en el tema de inteligencia y contrainteligencia militar.

“Están metidos de lleno y en todas las estructuras en todas las unidades del Ejército ¿por qué? Porque los cubanos quieren tener un control para que Daniel no tenga ningún problema, ni pase ningún problema, de hecho para julio del 2018 en Operación Limpieza vinieron cubanos de las Tropas Especiales y estuvieron combatiendo con los paramilitares”, explicó Samcam, quien dijo que por testimonios conoce que en Jinotepe varios cubanos murieron.

En este proceso, los cubanos minaron todas las estructuras del Estado “A Cuba le interesa los puertos de aduana para tener control de lo que entra y lo que sale evidentemente que el mayor interés es sacar productos hacia Cuba para disminuir la carestía de productos básicos de consumo de los cubanos”, expresó Samcam.

También señala que la desconfianza de Ortega-Murillo es otro factor por el cual los “asesores” cubanos han desplazado a los nicaragüenses.

“No solo es confianza, sino de subestimación porque creen que ellos tienen más experiencia que los funcionarios locales no manejan, no conocen no saben y además el temor de la filtraciones, de las deserciones, robo de información, gente que se va con información a Estados Unidos a entregar la información”, señala.

Se acelera la cubanización

Por lo antes mencionado, el Mayor en retiro, Roberto Samcam asegura que Nicaragua entró en un proceso acelerado de cubanización de la represión, es decir que poco a poco el Estado va teniendo un peso significativo en el control de la población.

“La represión se recrudece y la política de terrorismo de Estado todavía más insoportable para los nicaragüenses”, subraya.

Por otro lado, Samcam señaló que el aumento de la migración nicaragüense, es otro reflejo de la presencia cubana.

“Si antes Ortega no dejaba salir a nadie por defecto de los asesores cubanos le dicen, no comandante no los retenga sáquenlos, que se vayan, porque en esa medida todos los incómodos se van fuera del país, entonces si vos ves de un año a otro hubo una migración masiva hacia los Estados Unidos”.

También advierte que Nicaragua va a entrar en un proceso de mayor de radicalización de persecución y de paranoia “Los que hicieron con Omar Hallesleven era impensable en otro momento, pero es producto de esa paranoia y los cubanos no entienden de respeto a nada, es decir para los cubanos nadie es intocable solo al que se subordinan ellos que es Daniel”.

Insiste en que no hay confianza en absolutamente nadie “más que el círculo de ellos y son los cubanos el filtro principal de Daniel y Rosario y de la familia de ese entorno familiar, ese es el círculo el filtro por el cual tienen que pasar todos, porque los cubanos no creen en nadie más que en sus propios intereses de sobrevivencia económica y política en Cuba”, indicó.

Los cubanos están involucrados en la Dirección de Seguridad del Estado con supuestos planes de capacitación a funcionarios de la Policía, Migración y Extranjería, Dirección General de Aduanas y Sistema Penitenciario, entre otros.