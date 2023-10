Nicaragua firma tres memorándums con Irán, mientras presidente de ese país despotrica contra sanciones

Más que el encuentro entre presidentes de países “hermanos”, la escena entre Daniel Ortega y Ebrahim Raisi, mandatario de Irán, parecía una conversación entre los parientes pobres, pues el persa mantuvo en todo momento una actitud altiva, sin mirar al dictador nicaragüense.

Ortega dijo que hay voluntad por parte de Irán de fortalecer las relaciones con Nicaragua y aseguró que tienen una agenda bilateral.

“Esto ha permitido que se hayan acordado tres memorandos. Uno básico, el primero, que es de entendimiento, que es el memorándum básico en estos pasos que vamos a seguir desarrollando y es el que tiene que ver con la creación de la comisión mixta intergubernamental para la cooperación económica, comercial y el intercambio científico técnico entre los gobiernos de la República de Nicaragua y de la República islámica de Irán”, señaló Ortega.

Dijo que el segundo memorando un firmado es el que tiene que ver con el tema de los poderes de justicia, “o sea de la Corte Suprema de Justicia de la República de Irán y de Nicaragua y un tercer memorando que tiene que ver con las medicinas, equipos y suministros médicos en laboratorio y farmacéuticos, entre el Ministerio de salud y educación médica de la República islámica de Irán y el Ministerio de salud de la República de Nicaragua”.

Lea más: Sergio Ramírez tiene la esperanza de volver a Nicaragua, cree el periodista Víctor Núñez

Ortega ratificó que habrá beneficio en el campo económico, en el campo comercial y en el intercambio científico técnico, no obstante, horas antes, Arturo McFields, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, dijo a 100% Noticias que, en 16 años de cooperación con Irán, no se ha visto un solo centavo.

Acuerdo de libre comercio

Ortega señaló que “se trabajó con la minuta para un intercambiando información y trazándonos un camino que nos permita establecer relaciones entre Irán y Nicaragua dentro del marco de un acuerdo de libre comercio y aquí estamos hablando ya de un resultado de Esta visita suya que alienta, lógicamente, fortalece las relaciones entre nuestros pueblos”.

El dictador nicaragüense señaló que una delegación nacional visitará irán y dijo que hay que crear las condiciones para que se puedan ejecutar los acuerdos firmados.

“Nosotros estaríamos listos para enviar la delegación cuando establezcamos fechas y que ahí se be un mayor impulso a la ejecución de estos acuerdos, como le manifestaba ayer, nosotros reconocemos una visita que está tocando a los países a los pueblos más comprometidos en la lucha por la defensa de la soberanía y de la integración de América Latina y el Caribe”, resaltó.

Iraní contra sanciones

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, actuó como el clérigo musulmán que es y saludó en el nombre de Dios y del profeta, agradeció al “pueblo cariñoso de Nicaragua y exaltó a los héroes de América

“En la política exterior de la República islámica de Irán siempre ha sido una política central la relación con los países independientes y en esta misma línea se ha realizado una visita aquí a América Latina a los países independientes de la región. La volunta de los pueblos del mundo siempre es respetada por nosotros”, señaló.

Raisi dijo que si se permitiera que los pueblos hicieran su voluntad el planeta serían mucho más diferentes de lo que es actualmente.

“Desafortunadamente hoy día en el mundo está gobernando un sistema, un orden que es injusto y el imperialismo por haber olvidado de Dios y haber olvidado de la identidad de los pueblos está oprimiendo y está obstaculizando el cumplimiento de la voluntad de los pueblos”, insistió.

También, con su actuar dogmático, considera que “todas las injusticias que se pueden observar actualmente en el mundo es por haber hecho caso omiso a la voluntad de Dios y a los principios de justicia en el orden actual mundial”.

Dijo que las “Intervenciones militares y también las amenazas y sanciones son las medidas que usan para presionar a las naciones, pero la resistencia de los pueblos y la búsqueda de la independencia los neutraliza y los hace retirarse y retroceder, eso es la realidad”.

“En América Latina y en muchos países de esta región a través de la resistencia de los pueblos se ha rechazado las intervenciones del imperialismo y las exigencias ilegítimas de Estados Unidos, sin duda alguna el nuevo orden mundial se establecerá a favor de los países resistentes y los países independientes “, insistió Raisi.

Por otro lado, exaltó que la República islámica de Irán, a pesar de todas las sanciones y amenazas, ha logrado grandes avances en materia tecnológica y científica, por lo tanto, hoy día se puede llamar a Irán un país avanzado tecnológicamente.

“Nosotros tenemos la disposición de compartir nuestras experiencias con nuestros países amigos y hermanos, por lo tanto, un área de cooperación entre Irán y Nicaragua es la de ciencia y tecnología. El área de salud y servicios médicos es una de las importantes también en lo que hemos realizado acuerdos para cooperar y hemos dado gigantescos pasos en materia de salud”, dijo.