Miguel Mendoza recuerda su detención: “Me convertí en una voz incómoda”

El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, quien es uno de los 222 excarcelados políticos desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recordó la noche de su violenta detención, el 21 de junio de 2021.

Mendoza recuerda que ese día por la mañana recibió un mensaje a su teléfono móvil en donde le advertían que sería capturado, pero él se negó a creer y fue a eso de las ocho de la noche que varias patrullas de la sancionada Policía lo llegaron a secuestrar.

"Fue un día muy doloroso para mi y para la familia porque se inició un calvario, aislamiento y sin ver crecer a mi hija, el dolor de la lejanía de la familia, la tortura psicológica, los maltratos, el que te tengan recluido en una celda como a mí, que desde el primer momento me metieron en una chiquita en donde pasé 10 meses. La verdad que nunca creí que me agarraron de los primeros. Yo fui el número 18, que llegué al Chipote", recordó Miguel Mendoza a 100% NOTICIAS.

"Ese día a mi no se me va a olvidar porque yo recibo un mensaje de que ese mismo día iban a capturar a Carlos Fernando Chamorro y a María Fernanda Flores de Alemán, me avisaron que éramos tres en la lista, pues yo no creí que iba a estar en la misma balanza o en el mismo grupo con Carlos y con María Fernanda, pues resulta que por ellos fueron primero, en ese momento ya Carlos no estaba en el país. A María Fernanda la detienen en casa por cárcel y después fueron por mí", relató.

Lo más doloroso que sufrió Miguel Mendoza es el no poder saber cómo su familia se estaba movilizando puesto que la Policía le robó su vehículo, lo que impidió que su esposa se pudiera movilizar hacia el Chipote.

Exige liberación de Víctor Ticay

Miguel Mendoza lamenta que el régimen mantenga encarcelado en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional al periodista Victor Ticay, quien fue detenido el pasado Jueves Santo, después que la noche anterior diera cobertura a una procesión católica muy antigua en el municipio de Nandaime, lugar de donde él es originario.

Mendoza señala que al conocer la detención de Ticay se sintió identificado con la captura, puesto que él fue apresado y tratado en condiciones similares.

"El periodista Víctor Ticay está viviendo lo mismo que yo pasé y yo he tratado de transportarme también a los interrogatorios ridículos que seguramente le están haciendo, o sea, quién te financia, por qué difundir noticias falsas y una serie de estupideces que conmigo eran a cada rato", puntualizó.

"Los interrogatorios son son unos disparates, son más para darle ocupación a gente de allí, porque en el juicio no nos presentan absolutamente nada y los que nos preguntaron que quién nos financia, qué por qué transmitimos noticias falsas, entre otras cosas sin sentido", explicó.

"Espero que la dictadura entienda que nosotros somos periodistas, que Víctor es periodista y que no somos criminales y que nos tienen de manera injusta", finalizó Miguel Mendoza.