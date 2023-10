11:38 AM

El excarcelado político Félix Maradiaga atendió la invitación para la iniciativa Monteverde y en entrevista con 100% comparte sus conclusiones, entre ellas que el proceso avanza hacia que la iniciativa se convierta en coordinadora democrática.

Maradiaga dijo que es comprensible que cualquier proceso de esta naturaleza conlleva desafíos, pero está seguro de que es un esfuerzo importante de concertación plural entre la oposición, que comenzó cuando los líderes principales del país estaban encarcelados por la dictadura.

En el encuentro que sostuvieron en Estados Unidos, Maradiaga confirma que coincidieron en que el proceso debe avanzar a una nueva etapa que aproveche lo logrado hasta ahora y supere las debilidades que han expuesto con total transparencia.

“Mi primera conclusión es que este no es en sí mismo una organización política, sino un proceso de diálogo plural entre opositores. Me pareció interesante que ni siquiera tenga un nombre definido, siendo popularmente conocido como "Monteverde", precisamente para evitar confusiones con alianzas electorales, como lo fueron en su momento la Coalición Nacional o la Alianza Ciudadana”, señala.

Asimismo, dijo que hasta el momento han centrado la atención en construir confianza y alcanzar acuerdos básicos para tener una postura común y visualiza que el proceso avanza en la dirección de convertirse en una especie de coordinadora democrática o espacio de asamblea para coordinar acciones en favor de la resistencia ciudadana contra la dictadura.

“El segundo aspecto que me llamó positivamente la atención es que se reconoce que este proceso de concertación plural aún no es suficiente y que es necesario incluir a más participantes. Además, todos los asistentes enfatizamos que este espacio no es, ni pretende ser, la única plataforma de convergencia de la oposición”, prosiguió.

Acuerdos

Entre los acuerdos, resalta la importancia de establecer puentes de diálogo y unir esfuerzos con otras expresiones de oposición organizada, buscando formas de trabajar juntos por un mismo objetivo. También expresa que los nuevos participantes expusieron sus preocupaciones sobre la insuficiente participación de los jóvenes y se adquirió el compromiso de ampliar su inclusión, así como la de otros sectores que aún no están debidamente representados.

“Otro aspecto de gran importancia es la existencia de una serie de consensos básicos que pueden parecer obvios, pero que a mi juicio son necesarios. Estos consensos están relacionados con el compromiso con la lucha cívica no-violenta contra la dictadura. Hubo coincidencia en la importancia de ejercer la máxima presión internacional sobre la dictadura y trabajar conjuntamente para cambiar la correlación de fuerzas, enfocados en crear las condiciones para una transición democrática”, señala.

Por otro lado, dijo que se reafirmó el compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para la liberación de los presos políticos, así como el compromiso con la justicia y la no impunidad. También dice que observó una visión crítica del pasado, que impregnó al encuentro un sentido de compromiso con no cometer viejos errores de organización.

Maradiaga comparte que durante el encuentro se ratificaron los compromisos establecidos en un Código de Comportamiento y se enfatizó la importancia de construir confianza.

“Se mencionó la necesidad de contar con un espacio seguro donde se pueda hablar sin temor a filtraciones que puedan ser utilizadas por la dictadura. Además, se acordó proteger la integridad física de las personas que participan en estos encuentros y que no se sienten cómodas interactuando públicamente para evitar represalias contra sus familias que aún se encuentran en Nicaragua”, insistió el excarcelado político.

Sin embargo, afirma que se reconoció que el sigilo con el que inició el proceso pudo interpretarse como secretismo, por lo que se debe avanzar hacia una comunicación pública más fluida. Por esta razón, cualquier participante que desee compartir sus impresiones puede hacerlo.

Deponen intereses individuales

Félix Maradiaga aclaró que en este momento, la participación en este espacio es a título personal, pero que coincidieron que “en la nueva fase del proceso debe haber cambios que especifiquen mejor esos tipos de representación”.

Según Maradiaga el espacio, le permitió exponer el plan de trabajo de Fundación Libertad y de Unión Autoconvocada (UNA), que son las dos organizaciones que él representa y “tenemos un gran sentido de urgencia y que quisiéramos que los otros colegas y hermanos de la oposición nos acompañaran en muchos de esos procesos en Bruselas, en Sudamérica, en Ginebra, en Washington”.

Expresó que hubo un énfasis en la importancia de la autonomía de las organizaciones, y cada una de ellas avanzaría de forma autónoma, “pero la idea es coordinar los mensajes en ese espacio asambleario”.

En conclusión, considera una buena noticia que esta plataforma de concertación y consensos haya ampliado la participación y que de forma autocrítica haya reconocido la importancia de extender sus contactos con otras iniciativas de oposición y de acelerar el paso hacia la búsqueda de una salida a la grave crisis política, humanitaria y social provocada por la dictadura.

“Como lo hemos sostenido siempre, es fundamental deponer cualquier tipo de interés individual en función de los supremos intereses de una nación que tiene hambre y sed de justicia y que exige de la oposición un mayor compromiso de unidad”, aportó Maradiaga.