Hijos preguntan por su madre: Adela Espinoza Tercero, presa política que estudió becada en la UCA

Adela Espinoza Tercero de 26 años es una joven que estudió intensamente para conseguir una beca en la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), su madre Flor Tercero la define como una persona que le gusta defender a los demás, ideal que la llevó participar en protestas y marchas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

El pasado sábado 19 de agosto, Adela Espinoza Tercero fue arrestada por miembros de la Policía Nacional por una publicación en redes sociales en la que condenaba la confiscación de las instalaciones de la UCA. Tres días después y sin ninguna audiencia judicial fue trasladada al Sistema Penitenciario Integral de Mujeres conocido como “Esperanza” junto a las universitarias Gabriela Morales y Mayela Campos.

En una entrevista a 100%Noticias, Flor Tercero, madre de Adela Espinoza, contó que su hija salió del Colegio Benjamín Zeledón en Managua y gracias a una beca logró entrar a la Universidad Centroamericana (UCA).

“Quiso estudiar Comunicación Social porque le gustan esas cosas de trabajar con la gente, sus ideales son defender a los demás”, cuenta su progenitora.

Según doña Flor, su hija estaba en cuarto año de la carrera cuando en 2018 estallaron las protestas sociales, primero, por la quema en la Reserva Indio Maíz, luego por las reformas al seguro social.

Cuenta que su hija se involucró activamente en las protestas y marchas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“En 2018 ella estaba en la UCA, ella estaba ahí, siguió las protestas y marchas, cuando no se pudo ir a las marchas se integró a las organizaciones de mujeres y es lo que estaba haciendo con las feministas. Ella es una feminista”.

Recuerda que no quería que su hija se involucrará en las protestas antigubernamentales, pero luego decidió apoyarla “Dicen que cuando no puedes con el enemigo unetele, al comienzo de las marchas yo tenía miedo pero como ella no quiso desistir ,entonces yo me uní a ella y participé en marchas y cuando ya no hubo marchas me tocó apoyarla, aquí no ha recibido más que apoyo”.

Sobre la detención arbitraria, doña Flor asegura que como madre se lo esperaba hace mucho tiempo “Diría que ellos se habían tardado, la habían dejado correr porque siempre hemos sido asediados desde 2018”.

La progenitora dice que desde 2018 viven asedio constante, incluso, los vecinos las alertaban que la patrulla estaba afuera de su vivienda “Los vecinos nos decían que ahí estaba la policía que tomaban fotos y videos todo desde finales de 2018. Cuando considerábamos que se había hecho algo fuerte, ella se movía a casas de seguridad”.

Sostiene que motorizados la seguían a todos lados “Ella me escribía y me decía: Mamá unos motorizados me vienen siguiendo, sí estaba consciente que algo así iba a pasar, pero a veces uno no se hace la idea porque esto es muy duro. Sus ideales nos llevaron a esto”.

Ahora que su hija está presa, doña Flor manifestó que su familia está en peligro porque se mantiene el asedio constante de los CPC del barrio. También denunció que durante el allanamiento, la policía amenazó a su hija mayor.

“A mi hija mayor se le llevaron todas sus cosas y la policía la amenazó. A mi otro hijo lo maltrataron verbalmente no les importó que habían niños, los maltrataron y entraron a la fuerza. Esto nos ha acarreado un grandísimo problema”.

Con voz entrecortada cuenta a 100%Noticias que cuando llegó al Distrito III a dejar el almuerzo de su hija, vió cuando la sacaban de la celda, admite que no pudo controlar sus emociones pues rompió en llanto.

“Cuando la sacaron de la celda ella me vio y me hizo de seña que estuviera tranquila y yo le hice de seña que la llevaba en el corazón. Yo me ataque y la verdad no me gusta dar espectáculos pero no pude controlarme. Hasta cierto punto soy una mujer fuerte pero la verdad mis hijos solo me tienen a mi, ellos no tienen papá solo soy yo”.

Dice que en varias ocasiones Adela y ella hablaron sobre una posible detención arbitraria “Ella sabía que un día le iba a tocar y habíamos hablado de eso. Ahora me aconsejan que me quede quieta porque puede tener repercusiones con ella”.

La joven Adela Espinoza Tercero, también es madre de dos pequeños niños de 9 y 7 años. Doña Flor dice que los menores sufren por la ausencia de su madre.

“Los niños no estaban en la casa cuando ocurrió el arresto, estaban con la abuela paterna gracias a Dios, pero ahora los niños preguntan por la mamá ¿dónde está mi mamá?. Decidí contarles porque están sufriendo demasiado, ellos viven con ella, su mamá es todo para ellos”.

Tras una rápida visita a la cárcel La Esperanza, las autoridades penitenciarias le informaron que podrán visitarla el próximo 30 de agosto. “En teoría a nosotros nos van a dar una visita el miércoles 30 de agosto supuestamente la vamos a ver, yo hablé por los niños para que vean que su mamá está viva y que está ahí. Ellos necesitan ver a su madre”.