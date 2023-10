09:00 AM

La opositora y desterrada Tamara Dávila señaló en 100% Entrevistas, con Lucía Pineda, que Daniel Ortega usa una perorata gastada que lo aísla internacionalmente, que vive pensando en una guerra que solo existe en su mente, porque ningún opositor está pensando en tomar las armas, asimismo, dijo que Rusia tiene demasiados problemas como para seguir los desequilibrios del dictador nicaragüense.

“Ortega por tanto seguirá en su perorata que cada vez lo aísla más , no solo intencionalmente sino también dentro del país, porque él se ha desnudado y también los trabajadores del Estado que dejan su trabajo porque tienen miedo a la represalia”, señaló.

Asimismo, dijo que Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan con la bota del terror y del hostigamiento, sin embargo, ella mantiene su optimismo de que esta situación terminará más temprano que tarde.

En cuanto a las declaraciones de Ortega acerca de que el centro militar ruso en managua trabaja en función de capacitar para "enfrentar a los golpistas", Dávila dijo que también es “pura perorata, porque Rusia no solo está en problema con Ucrania, todo ese equipamiento armamentístico que tiene Rusia está desfasado y el apertrechamiento militar que tiene Ortega es el armamento que le ha comprado a Rusia”.

“Rusia y todas esas potencias que supuestamente están apoyando a Ortega, eso no es más que un juego geopolítico. Ningún gobierno en el mundo va a apoyar una guerra de nadie, porque ningún grupo opositor ha dicho vamos por las armas, eso es absurdo”, apuntó Dávila.

Dávila insiste en que Rusia está lo suficientemente problematizada por la situación en Ucrania y no va a hacer eco “de cualquier locurita por parte de Ortega, en ese sentido no es más que un discurso vacío y no es más que la desesperación de Ortega y Rosario Murillo”.

Asimismo, dijo que “es una histeria de Daniel Ortega que sigue con el guion de hace 40 años. Esto ya no es los 80, el mundo ha cambiado y la oposición nicaragüense lo que estamos buscando es una transición democrática. El único terrorista que existe en el país es Daniel Ortega”.

Tamara Dávila dijo que aunque Daniel Ortega dice que se tiene que defender, eso es absurdo, porque nadie tiene armas y eso es algo que resalta el informe del del grupo de expertos que dice que “cualquiera que diga algo en contra de Daniel Ortega o Rosario Murillo es catalogado de terrorista y de golpista”.

Para ella eso es absurdo, porque “el único terrorista, el único que usa las armas es Ortega y en segundo plano, ningún estado de izquierda ni de derecha, ningún gobierno de ningún país ha dicho vamos a hacer a la guerra a Daniel Ortega y Rosario Murillo con armas”.

En cuanto al tema del espionaje, asegura que no hay que subestimar la capacidad y la inteligencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues sabe que tienen la capacidad de intervenir lo que los opositores dicen y afirma que “ahí están las redes sociales, para eso sacaron una ley de las redes sociales, porque esa es la principal arma que usamos los nicaragüenses y no se necesita demasiada inteligencia para poner un micrófono”.

Ella considera que para el espionaje no necesitan enviar contingentes de policía Rusia, pero dijo que “tenemos que tener cuidado, no queremos darle la piedra a Ortega de lo que estamos haciendo, para eso tenemos que tener nuestra seguridad digital y tener cuidado con quién hablamos”.

Asimismo, dijo que Ortega ataca a Gabriel Boric, presidente de Chile, porque es totalmente lo opuesto a él, porque ha mostrado compromiso con los derechos humanos y de respetar la institucionalidad democrática.

“Eso es completamente lo contrario a lo que hace Ortega, por tanto él denuncia y dice de ahí yo me distancio y le vuela a Boric y le vuela a Petro, que son gobiernos que han demostrado compromiso con la institucionalidad democrática de sus propios países, Pero ellos lo han demostrado en la práctica que son gobiernos de izquierda comprometidos con la democracia”, señaló.

Dávila considera que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una dictadura sultánica, pues todos los miembros de la familia son los que manejan el país.