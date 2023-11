Los despidos en el poder judicial en Nicaragua continúan. De los 100 que hace dos días se contabilizaron, se suman 100 personas más, confirmó una fuente a 100% Noticias.

Se confirmó la destitución de Clarisa Ibarra Rivera, directora de la defensoría pública y de Clara Cruz Castillo, directora del registro de Managua y de su hermana Auxiliadora Cruz Castillo, inspectora nacional de los registros.

En el Tribunal Laboral, destituyeron al Magistrado presidente, Luis Manuel Osejo Pineda.

En el Complejo Judicial Managua, despidieron a la divulgadora de los juzgados de familia Janelys Carrillo.

Varios jueces de lo civil y penal de Managua fueron destituidos y les confiscaron sus teléfonos personales que es una práctica que realiza la policía en todos los niveles, e incluso en varios casos, llegaron a las casas de habitación a confiscar computadoras, tabletas y equipos telefónicos hasta de la familia.

“A estas alturas, en el que los trabajadores del Poder Judicial ya están más que advertidos, con miedo y amenazados, no creo que exista alguien que no haya eliminado cuentas, borrado publicaciones o archivos que los pueden comprometer. Por consiguiente, quitarles el teléfono después de que los despiden y cesa la relación laboral, solo es un acto de intimidación, o un robo descarado por parte de la guardia”, comentó el abogado Yader Morazán en su cuenta de X.

El exfuncionario del poder judicial, diario comparte en sus redes sociales recomendaciones a los trabajadores de ese poder del estado tomado por Rosario Murillo.

“Recuerden llevar teléfonos chicleros, que cuando te corren sin trámite legal alguno, sin firma del acuerdo por parte de los magistrados del consejo y sin derechos, los policías proceden a quitarte el celular y luego se lo quedan”.

Tarde de terror en la Corte Suprema

Alrededor de cien empleados y funcionarios desfilaron ayer para ser notificados de sus despidos, para sumar 200 purgados.

Empleados y funcionarios del poder judicial vivieron una tarde de terror este miércoles primero de noviembre –la peor de todas desde que comenzó la crisis–, cuando a eso de la una empezaron a llegar a la corte suprema decenas de empleados de todas las dependencias de Managua, dirigiéndose a la oficina de recursos humanos para ser notificados por los policías vestidos de civil –que suplantan a los administrativos de recursos humanos–, de su despido inmediato “por órdenes de la presidencia”.

Funcionarios informantes de 100% NOTICIAS confirmaron que alrededor de un centenar de empleados desfilaron y recibieron sus notificaciones verbales de despido. La mayoría entregaron sus teléfonos celulares a los policías.

“Viera qué horrible, hasta tiemblo solo de contarlo, habían como 30 haciendo fila adentro y como otros 40 o más haciendo fila afuera. Después salían casi todos llorando o con los ojos llorosos, con cara de afligidos, mientras sus familiares los esperaban afuera”, informó una de nuestras fuentes.

Toda la tarde del miércoles se pudo observar decenas de vehículos aparcados frente al edificio de la corte sobre la carretera norte, donde familiares de despedidos esperaban angustiados que los destituidos no fuesen enviados a la cárcel.

De los despidos confirmados por 100% NOTICIAS está la del periodista Mamely Ferreti que se suma al despido de la divulgadora del juzgado de familia, Yanelys Carrillo; y los otros comunicadores que les habíamos informado anteriormente como Edgard Solórzano, jefe de relaciones públicas de la Corte y que ya está en su casa de habitación, tras desfilar por El Chipote. Así también despidieron al periodista Edwin Urbina.

El miércoles también fueron destituidas todas las conserjes que trabajaban con los magistrados Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián, una hija de éste último y al menos cinco conductores.

“El procedimiento ahora es el mismo para todos. Al principio te hacían llegar para que firmaras tu renuncia, pero ahora ya no es así; ahora solo te informan que estás despedido, te quitan el celular, te rastrean en la base de datos y si no te sale que has publicado algo en las redes o sigues a los medios de la oposición, te despachan, te quitan el celular y te dicen que quedás bajo investigación”, reveló nuestra fuente.

Agregó que la cantidad de gente es tan grande que es imposible saber los nombres de todos. “Lo que sí es seguro es que está viniendo gente de todas las dependencias y de los departamentos; del complejo judicial de Managua, de familia, el registro, la defensoría, medicina legal, la DIRAC, etcétera. La lista es enorme”, dijo nuestra fuente.

Esta semana también empezaron a ser destituidos jueces de distintas partes del país. Pudimos confirmar los despidos de Sandor Pereira Chévez, juez penal de distrito de audiencias de Rivas y de Silvia Elena Chica Larios, juez cuarto de distrito civil de Managuas, persona cercana a la ex presidenta Alba Luz Ramos; mientras se espera de un momento a otro la destitución de Enrique Soto, marido de Chica Larios y jefe de seguridad del poder judicial. Otra jueza cercana a Ramos que espera su destitución es María José Aráuz, juez primero de familia.

En el complejo judicial Managua se confirmó la destitución de al menos 10 personas, entre ellos “Ericka, Yesenia, Elías, Bladimir, Patricia, Ernesto, Ligia, Iván, Luis y Vidalia Rueda, una señora mayor que es madre de dos hijos héroes y mártires; ellos trabajaban en ORDICE, atención al público, mensajería y tramitación de juicio y de familia”, confirmó nuestra fuente desde la corte suprema.