Jefe del ejército, Julio Avilés, cierra filas con el ejército de China para enfrentar a EEUU

Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua, realizó una visita a la República Popular China para cerrar filas con esta nación, Irán, Rusia y Corea del Norte, tras denunciar que las potencias hegemónicas desestabilizan los gobiernos, financian a grupos de oposición y difunden información falsa sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, acciones que considera como pretexto para justificar sanciones.

En su intervención Avilés enfrentó la política de Estados Unidos sin mencionarla directamente, pero asegurando que es injusta.

Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua, visita la República Popular China.

“Sabemos que la inmensa mayoría conocen cuál es el mejor camino o ruta a transitar para no seguir dando lugar a un mundo injusto, de desarrollo desigual, agresiones, guerras, desestabilizaciones, depredación y saqueo de recursos naturales y donde países desarrollados mantienen inalterables conductas imperialistas, coloniales y de imposición de políticas y acciones unilaterales violentando el derecho internacional”, dijo el jefe militar.

Prosiguió en su discurso diciendo que “tenemos en medio de estos escenarios complejos, el deber de promover y generar cambios trascendentales en la necesaria aspiración de construir un mundo más justo”.

Leer más: Arturo McFields: Purgas del régimen de Daniel Ortega alcanzarán al Ejército tarde o temprano

Siendo el ejército brazo represor de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, el líder militar hizo referencia a potencias hegemónicas que desestabilizan los países.

“Estamos conscientes, que potencias hegemónicas influenciadas por élites económicas, impulsan, promueven y financian a nivel mundial escenarios de desestabilización y crisis, para establecer condiciones que favorezcan sus estrategias unipolares de posicionamiento pretendiendo continuar con su dominación del escenario global”, expresó en su discurso.

Avilés siguió diciendo que tales “potencias hegemónicas” “se adjudican el derecho de incentivar procesos de desestabilización, financiar y desarrollar campañas de desinformación con falsa acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos, las cuales emplean como justificante para aplicar las mal llamadas sanciones, contra nuestra nación”, manifestó frente a delegaciones oficiales de por lo menos de 90 países, según organizadores.

Alfredo Gutiérrez, ex concejal liberal exiliado en Estados Unidos, señaló a 100%Noticias que el fortalecimiento de los lazos entre Nicaragua y países como China no es conveniente para el país.

“El Ejército ya no sólo es cómplice de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, sino que se ha constituido en la pieza fundamental para la dictadura sandinista en sus alianzas geopolíticas internacionales en contra de Estados Unidos y su influencia en el Hemisferio Occidental”, dijo Gutiérrez.

Agregó que “el sandinismo convertirá Nicaragua en la peor amenaza a la seguridad del Hemisferio Occidental si no se les detiene a tiempo. China, Rusia, Irán y Corea del Norte, todos ellos, coordinadamente o no, ya iniciaron su despliegue militar en Nicaragua”, advierte el ex funcionario.

En un comunicado oficial, la entidad castrense indicó que fue invitado por el Capitán General Liu Zhenlì, miembro de la Comisión Militar Central y Jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la República Popular China, entre el 28 y el 3 de noviembre del corriente.

Avilés estuvo acompañado por “los Generales de Brigada Leonel José Gutiérrez López, Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, General de Brigada Oswaldo Rafael Barahona Castro, Jefe de la Dirección Logística, General de Brigada Efrén Alejandro Marín Serrano, Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Juan José Membreño López, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo y el Coronel Inf. DEM Máximo Mayorga Andrade, Edecán del Comandante en Jefe.