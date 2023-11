11:50 AM

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso la resolución “Medidas consiguientes a la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por la República de Nicaragua”, la cual establece que Daniel Ortega está obligado a respetar todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos.

La resolución que contó con la venia de los países que integran la OEA, primero, reitera y lamenta la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos notificada a la Secretaría General por la República de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021.

En segundo lugar, señala que acuerdo con lo dispuesto en su artículo 143, la Carta dejará de estar en vigor con respecto a Nicaragua y que Nicaragua dejará de ser miembro de la Organización el 19 de noviembre de 2023.

No obstante, en un tercer punto, hace énfasis en que la denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua “no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas en particular, pero no exclusivamente aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos”.

En este sentido, la resolución aprobada enfatiza que “Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas con sacra dinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte, así como los derivados de principios generales del derecho internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana”.

Por ello, reiteran que en virtud de los poderes que le otorga la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Consejo Permanente continuará prestando especial atención a la situación en Nicaragua, “haciendo sus mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto de Nicaragua a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos del país”.

Unión a la OEA

El 26 de julio de 1950 Nicaragua se convirtió en Estado Miembro con la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Además el 25 de septiembre de 1979, firmó la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que el 12 de febrero de 1991 reconoció como vinculante la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante esto, aunque el 19 de noviembre de 2021 el Secretario General recibió una carta de Nicaragua con fecha del 18 de noviembre del mismo año, a través de la cual Nicaragua denuncia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y anunciaba su retiro como miembro de la Organización de conformidad con el artículo 143.

Le recuerdan que en su Opinión Consultiva de 9 de noviembre de 2020 titulada “La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos Humanos".

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que cuando un Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos denuncia la Carta, el deber con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados permanecen vigente”, indica el documento aprobado.